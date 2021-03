Carolina Casiraghi è devastante. Ormai in casa gira solo nuda FOTO

Carolina Casiraghi non è mai scontata e ultimamente i suoi video e foto su Instagram sorprendono ancora di più, nuda è ancora più bella

C’è chi ancora non la conosce e non si è mai imbattuto nel suo profilo Instagram. Carolina Cristina Casiraghi è un fulmine e starle dietro è veramente difficile, ma noi non possiamo non riuscirci e allora condividiamo con voi i suoi ultimi scatti mozzafiato. Ormai l’imprenditrice milanese non si pone più limiti e su Instagram da sfogo a tutta la sua fantasia e libera l’immaginazione anche di chi la segue. “Stay tuned, I’m coming” scrive ai follower, cosa ha in mente?

LEGGI ANCHE>>>Carolina Casiraghi, il davanti dell’intimo ti fa sudare: non ti stacchi da lì – FOTO

Carolina Casiraghi: adesso anche nuda e poi? FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

LEGGI ANCHE>>>>Carolina Casiraghi divina. Il VIDEO con un bikini illegale

Senza veli e questa volta fa sul serio. Carolina Casiraghi non si smentisce mai e sebbene non abbia ancora svelato cosa ha in mente, è pronta a stupire il suo pubblico che la segue sui social. Quasi trecento mila follower, niente male per una che è partita dal nulla e si è fatta strada sa sola, la donna sta realizzando il proprio sogno giorno dopo giorno. Intanto nell’attesa di novità, pubblica una foto che lascia veramente senza parole. Ha un fondoschiena invidiabile e sa di certo come metterlo in risalto. Con costumi, body e intimo super sexy lancia una nuova moda, quella che lei definisce autentica e senza filtri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Non c’è trucco che tenga quando si parla di Carolina Casiraghi, più autentica di lei non c’è nessuno ed è per questo che il web si sta appassionando giorno dopo giorno a questo personaggio particolare. Spettacolare sotto ogni punto di vista!