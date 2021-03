Isabella Ferrari sulla poltrona fa la cosa più bella del mondo – FOTO

L’apollinea attrice Isabella Ferrari è stata comodamente sorpresa sulla sua poltrona mentre si accinge a fare la cosa più bella del mondo.

E’ in tutta la sua meraviglia che la talentuosa attrice Isabella Ferrari si è mostrata in procinto di inaugurare uno dei suoi passatempi preferiti durante la serata di ieri. E’ in concomitanza con alcune iniziative prese in carico dalla stessa artista, e riguardati le persone che soffrono di disturbi legati all’alimentazione, che ad solo un giorno di distanza dalla Giornata Dei Disturbi Alimentari, Isabella irrompe con audacia in uno scatto dall’apparenza incredibilmente invitante. Scopriamo di cosa si tratta.

Isabella Ferrari, bellezza senza tempo ed una confortevole storia d’amore

Dopo il suo esordio sul piccolo schermo avvenuto nell’ormai nel lontano 1981, l’attrice italiana Isabella, nel corso della sua prolifica carriera ha riscosso importanti riconoscimenti , oltre che per il suo magnetico carisma, anche grazie alla sua dedizione e professionalità. Correva l’anno 1995 quando vince la Coppa Volpi in qualità di miglior attrice non protagonista con la pellicola “Romanzo di un giovane povero” durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Mentre a quasi vent’anni di distanza, nel 2008, le sarà consegnato il Premio Pasinetti per il film realizzato dall’omonimo romanzo di Melania Mazzucco e dall’occhio del celebre regista di origini turche Ferzan Ozpetek: “Un giorno perfetto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

“It’s pizza o’clock 🍕🥤“, è invece la didascalia al suo più ultimo e più che invitante scatto pubblicato su Instagram. La bellissima attrice appare comodamente adagiata sulla poltrona mentre vuole condividere con i suoi ammiratori la sua nascente storia d’amore con la pizza. La risposta dei fan a riguardo non può che giungere perentoria: “Ottima scelta!❤️🔝“.