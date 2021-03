Martina Stella ti fa impazzire: lo stacco di gamba è ossigeno-FOTO

La bella attrice Martina Stella condivide una foto con indosso un mini abito rosa in tulle e tacchi a spillo vertiginosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella è bellissima con tacchi a spillo e un mini abito di tulle rosa, appare splendida e sensuale. Nella didascalia scrive:”Ogni filtro fotografico è associabile ad un vero e proprio sentimento. Quale foto rappresenta il vostro mood si oggi?”. La Stella è sempre più bella e nelle stories fa anche un tik tok mentre salta e balla. Poi condivide un video con sua figlia mentre si truccano, sono entrambe splendide.

Martina Stella e i video tik tok con la figlia, due talenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

La bella attrice condivide tantissimi video tik tok con la figlia, divertenti, mentre ballano e si truccano. Hanno un rapporto madre e figlia davvero bellissimo, sembrano amiche. La bimba fa lezioni d’inglese e la mamma la riprende dicendo che è molto contenta. Tutte le foto che condivide sul profilo sono iconiche. Appare con tacchi alti vertiginosi e corpetti sexy con occhiali neri da maestrina. Appare su un letto sommersa di scarpe magnifiche e bellissime. In una foto appare completamente bagnata con una camicetta rossa e scrive:”Sii sempre te stessa, al massimo puoi non piacere. Nella mia vita ho affrontato sempre tante battaglie e superato tanti ostacoli ma ho rispettato sempre me stessa”.

Un messaggio molto positivo quello della Stella, perché rispettare se stessi è sempre la cosa migliore e che ci rende appagati. Sotto ad un’altro post in cui la bella attrice appare con un vestito bianco celestiale, lungo e con tacchi altissimi a spillo parla degli innamorati. “La festa degli innamorati. Che sia la festa dell’amore. Che si tratti della tua dolce metà, dei tuoi familiari o di un tuo amico speciale, di tua mamma o papà, tuo fratello, un parente o del tuo animale domestico. DI una persona che nn c’è più o che non sentì da tanto. Di chiunque si tratti non dimenticare di dire oggi, almeno una volta TI amo. E se proprio non sai a chi dirlo, chiudi gli occhi e aspetta 5 secondi…non potrai mentire a te stesso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Un bellissimo messaggio condiviso nel giorno di San Valentino. La Stella appare romantica e profonda oltre che saggia in questo messaggio. L’amore ha tante forme diverse ed è giusto ricordarlo sempre.