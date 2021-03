Anna Falchi, omaggio alla Lazio : il decollete coperto SOLO da una sciarpa – FOTO

Anna Falchi. La popolare attrice di origini finlandesi pubblica una foto hot su Instagram. Splende di gioia: ecco spiegato il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

La Lazio trova la vittoria in casa contro il Crotone nella 27^ giornata di Serie A. Tre gol sulla squadra calabrese che comunque era riuscita a mettere a segno due reti. I tifosi bianco-celeste sono in delirio. Tra di essi ce n’è una d’eccezione che ha un modo unico e particolare di festeggiare.

La Lazio vince e Anna Falchi si spoglia. L’attrice di origine finlandese è apparsa sul proprio profilo Instagram con una sciarpa con i colori della propria squadra del cuore; o per meglio dire: è apparsa SOLO vestita con una sciarpa. Anna Falchi diventa regina del web, le forme burrose sono a mala pena coperte per un’esplosione di sensualità.

Scrive in didascalia: “E’ tornato a risplendere il sole nella Capitale grazie alla zampata del nostro Panterone in zona Caiceido!”

I fan sono in delirio e si scatenano in commenti entusiasti e dedicano una valanga di emoji a forma di cuore rosso: “Sempre unica”, “Bellissima”, “Bella questa foto, Anna”, “Anna, sei Stupenda come sempre”.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi, pronta a partire per l’Honduras. Ma prima chiarisce su Todaro

Anna Falchi. Show hot che si ripete

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

LEGGI ANCHE —–> Sara Croce, la FOTO illegale che ha stregato il web

Non è la prima volta che Anna Falchi si mostra senza veli in onore della sua squadra. Nel gennaio scorso promise di apparire nuda, con solo indosso una mascherina, se la Lazio avesse vinto il derby con la Roma. Così è stato.

Promessa mantenuta, mandando in tilt il web. Ha un po’ giocato con le immagini l’attrice di origini finlandesi: niente di troppo compromettente. Ha comunque fatto sognare la sua foto in deshabille, ritratta di schiena ma con un timido accenno alle sue forme strepitose.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Ironica, bellissima, sexy ma non volgare. Le immagini in cui prende simpaticamente “in giro” i tifosi fanno sempre sorridere. Una volta è coperta solo da un cuscino, un’altra indossa degli shorts della Lazio ma è senza maglietta, rimane un un’unica certezza: l’esuberanza della showgirl, il desiderio di ammaliare rimanendo sempre fedele a se stessa e all’eleganza che la contraddistingue.