Elisa Isoardi, pronta a partire per l’Honduras. Ma prima chiarisce su Todaro

Mancano veramente pochi giorni all’inizio dell’Isola dei Famosi, programma giunto ormai alla quindicesima edizione, su Canale 5 in prima serata a partire da lunedì 15 marzo. La conduzione quest’anno è stata affidata ad Ilary Blasi, come naufraga ci sarà anche Elisa Isoardi.

Lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi con al timone Ilary Blasi. Tra i naufraghi parteciperà al reality show anche la bellissima Elisa Isoardi che prima di partire per l’Honduras ha spettegolato sui suoi compagni di avventura e sulla presunta liaison con Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le Stelle.

Ad accompagnare i naufraghi in questa avventura, oltre ad Ilary Blasi, ci saranno due opinioniste d’eccezione, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, prontissime a dare man forte ai concorrenti.

La presentatrice (Elisa Isoardi) si è raccontata a Chi, ed ha svelato le sua impressioni sui colleghi naufraghi: “Posso parlare delle prime impressioni che ho avuto con le persone che ho visto in questi giorni. Angela Melillo può essere mia sorella maggiore, è simpatica e unica; Drusilla Gucci Ludolf la trovo angelica e con una grande forza anteriore; il visconte Guglielmotti è quello che vorremmo essere tutti per raffinatezza; Akash Kumar ha un cuore immenso; Brando Giorgi è un uomo posato. Roberto Ciufoli è la mia passione, lo trovo equilibrato e quella è la caratteristica che mi piace in un uomo”.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, un amore naufragato?

Tutti abbiamo sognato con la presunta storia d’amore tra la bellissima Elisa ed il ballerino di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro. Prima di partire per l’Honduras, la conduttrice parla del ballerino mettendo a tacere le voci di corridoio e sottolineando come il feeling tra i due sia nato solo nel contesto del programma; Elisa ha specificato come il suo cuore sia libero: “Fa parte di un’esegesi perfetta, sono interpretazioni, il ballo è interpretazione. A Ballando Milly Carlucci riesce a farti sentire una principessa anche se sei il brutto anatroccolo, è una donna eccezionale e ti fa sentire immersa in questo magico mondo”.

Nel cast dell’Isola c’è anche Daniela Martani, la prima vegana a partecipare al programma, su di lei è scoppiata più di una polemica e sulla faccenda Elisa così ha convenuto: “Non la conosco, sarò curiosa di conoscerla. Non ho pregiudizi verso nessuno, poi L’Isola sarà un mondo diverso, non avremo il problema di parlare di vaccini, ma della fame”.