Carlotta Dell’isola pronta a lasciare la televisione, lo dichiara in una FOTO

Dopo la partecipazione a Temptation Island e al Grande fratello vip, Carlotta Dell’isola saluta il pubblico, alcune parole l’hanno ferita

Il successo per Carlotta Dell’isola sembra essere arrivato al capolinea ancora prima di partire. La giovane ragazza di Anzio ha avuto negli ultimi mesi un po’ di notorietà dopo aver partecipato a Temptation Island con il suo fidanzato Nello e successivamente al Grande Fratello Vip. Due programmi diversi, questo è sicuro, che hanno fatto uscire fuori due parti del carattere di Carlotta. Da un lato la ragazza esaurita e impulsiva, dall’altra riflessiva. Per alcuni non c’è nessun futuro per lei nel mondo dello spettacolo, è realmente così?

Carlotta Dell’isola: si difende sui social, contro chi?

A dieci giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini il presentatore dell’edizione ha tirato le somme e ha dato il suo parere riguardo ai suoi concorrenti. Avrebbe voluto che vincesse Pierpaolo Pretelli anche se è molto contento del trionfo di Tommaso Zorzi, è rimasto molto deluso da Carlotta Dell’isola, l’esaurita di Temptation Island, che una volta entrata nella casa si è rivelata molto più timida e composta del previsto. “Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona..

Una ragazza che è stata abituata a chiedere “permesso e per favore” ad avere rispetto per le persone più grandi di età – risponde la ragazza sui social – e soprattutto “ai padroni di casa”, si avete capito bene, ai padroni di casa.. perché quando si entra dentro una casa abitata da dieci persone da ben tre mesi, quella non è casa tua, ma di quelle persone”.

Carlotta non si pente del suo comportamento all’interno della casa più spiata d’Italia, sa quanto vale e non si dà per vinta. Lei è così, se stessa al 100%, adesso spetta ai piani alti accettarla o meno.