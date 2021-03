Amici di Maria De Filippi, duro scontro con la Celentano: Martina si ribella. Alessandra ha chiesto ai ballerini di raggiungerla in studio per parlare del serale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Manca pochissimo all’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi, ed è ufficialmente cominciata la sfida tutti contro tutti per accaparrarsi i pochi posti disponibili per arrivarci. Dopo che la prima maglia per la categoria ballo è stata presa da Rosa, Alessandra Celentano ha deciso di intervenire per evitare che altri errori “come questi” riaccadano, ad esempio facendo arrivare al serale anche Martina e non dei ballerini che secondi lei lo meritano di più.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Dayane Mello a Verissimo: “Vi dico cos’è successo tra me e Rosalinda Cannavò”

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano si scaglia contro Martina e lei risponde a tono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Alessandra ha fatto esibire Martina e, successivamente, ha messo a paragone con un filmato lei con la professionista Francesca Tocca. Nel video è possibile vedere che la coreografia è stata eseguita in maniera differente e a tratti fuori tempo. Martina, a questo punto, ha deciso di ribellarsi: “Se si aspetta di vedermi come Francesca, non lo sarò né ora né mai, perché io sono Martina e lei e Francesca“. Alessandra ha chiesto agli altri ballerini se Martina meritasse il serale più di loro, e Alessandro ha risposto in tutta onestà che, se i posti sono limitati, lui merita decisamente uno di questi posti più di lei.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Martina, in lacrime, ha ribadito: “Se me lo aveste chiesto un mese fa, avrei detto di non meritarlo, ma ad oggi ho abbastanza sicurezza da pensare di doverci arrivare“.