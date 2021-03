Antonella Clerici entusiasta, novità in Rai: “Momento storico”

Antonella Clerici ha esultato in diretta durante la trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”. La conduttrice ha annunciato una grande novità.

Antonella Clerici entusiasta ha comunicato una novità. Durante la puntata di ieri a “E’ sempre mezzogiorno” ha esultato per un grande cambiamento nella storia della televisione. Per la prima volta in Rai gli ascoltatori potranno partecipare ai quiz non più chiamando solo da casa. Si potrà infatti ricorrere allo smartphone per collegarsi al programma. A inaugurare il cambiamento prima in assoluto è stata la concorrente Giada.

“Evvai. Sì, la prima volta! Vorrei sottolineare questo momento davvero storico. Alla Rai per un gioco telefonico è la prima volta che si usa un cellulare. Per lo meno da quando ci sono io, da più di 30 anni, non era mai successo”, il commento di Antonella.

Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno”: successo assoluto

Fin ora infatti per partecipare alla trasmissione era possibile soltanto utilizzando il telefono di casa. La conduttrice nell’entusiasmo ha poi sottolineato l’importanza di dare la possibilità di giocare anche per chi non dispone della linea fissa. Un cambiamento per stare al passo con i tempi in un’era dove i dispositivi smartphone sono colonna portante della società.

Antonella Clerici, dopo la conduzione de “La prova del cuoco”, è ritornata a intrattenere il pubblico con la trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”. La conduttrice si è riconquistata la fascia del pranzo targata Rai. Dopo due anni di stop, è riapprodata sugli schermi, lo scorso settembre, con un programma dedicato al mondo dei fornelli. Frizzante e dinamico, nel format non si parla solo di piatti ma anche di innumerevoli tematiche. Alla conduzione, la 56enne si mostra sempre allegra irradiando positività.

Sono proprio questi elementi a conquistare il pubblico che ha apprezzato in questi mesi la trasmissione. I dati dello share confermano la popolarità del programma sempre più seguito.