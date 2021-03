Uomini e donne: un’altra rivelazione, Gemma è stata respinta

Costa sta succedendo a Uomini e donne? E’ in onda un’altra puntata all’insegna del corteggiamento e la passione, i dettagli su Gemma

Uomini e donne è in onda con un’altra puntata, oggi è il giorno dedicato agli anziani, se così si possono definire, che con le loro frecciatine e relazioni amorose strappano una risata e un po’ di allegria al pubblico a casa. Non sempre però è tutto ora quel che luccica, infatti tra un ballo e l’altro, scappa sempre qualche discussione che mette in subbuglio lo studio intero e la stessa Maria, storica conduttrice del programma. In questo episodio sarà Gemma a stupire i telespettatori, ecco perché.

Uomini e donne: cosa è successo a Gemma?

Al centro del mirino anche oggi c’è Gemma Galgani, ormai la star di Uomini e donne, che ha raccontato ciò che le è successo durante un’esterna. La dama torinese ha invitato a cena a casa sua il cavaliere Cataldo che una volta finito di mangiare e dopo essersi accomodati sul divano, l’uomo ha provato a sedurla. La donna però lo ha respinto più volte spiegando che le stringeva troppo la mano. Il signore non soddisfatto le ha anche chiesto se poteva rimanere a dormire, ma lei nuovamente non ha accettato la proposta. Dopo il racconto è l’uomo a prendere la parole e a spiegare il motivo del suo comportamento. Il cavaliere avrebbe messo alla prova Gemma perché non gli piacciono le donne che si concedono al primo appuntamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Una specie di gioco che a Gemma non è piaciuto affatto e non ha perso occasione di dirlo alla padrona di casa Maria De Filippi che con la sua classe e eleganza ha detto la sua ed ha lasciato che i due si confrontassero e riappacificassero.