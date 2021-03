Canzone Segreta, Marco Tardelli e le lacrime di commozione in diretta tv

L’ex calciatore Marco Tardelli, ospite alla trasmissione “Canzone Segreta”, scoppia in lacrime per la commozione in diretta tv.

L’allenatore, nonché ex difensore e centrocampista Marco Tardelli, ha partecipato in qualità di ospite alla puntata inaugurale della nuova trasmissione televisiva in onda su Rai Uno e diretta dall’attrice e cantante Serena Rossi. Durante il primo appuntamento con “Canzone Segreta” ognuna delle celebrità accolte in Studio ha ricevuto un’inaspettata sorpresa da parte di alcuni dei loro affetti. Quando è toccato il turno di Tardelli la sua reazione ha subito colpito i suoi telespettatori.

Marco Tardelli e le lacrime di commozione per “quei regali”

Uno dei più celebri campioni dei Mondiali dell’82 si è immancabilmente commosso di fronte ai regali ricevuti da parte di uno suo caro amico, Roberto Vecchioni, e dello storico allenatore Antonio Cabrini, quanto delle sue due donne, quello della figlia Sara e della sua attuale partner Myrta Merlino. Una dedica davvero esemplare che riporta il fiero azzurro a ripercorrere alcune tappe fondamentali della sua vita emotiva di uomo, come della sua entusiasmante carriera di giocatore.

Immagini che rievocano con nostalgia ed emozione quel lontano ed indimenticabile per tutti gli italiani 1982. Ad accompagnare le diapositive di quegli anni “ubriachi di felicità” saranno le premurose parole di Cabrini e quella del celebre cantautore Franco Battiato nel brano di “Cuccurucucu“. “Marco, ricordi questa canzone?”, ricorderà all’amico: “è stata la colonna sonora di quei quaranta giorni indimenticabili trascorsi in Spagna”, il quale non potrà fare a meno di mostrare davanti al pubblico la sua commozione.

Dopo essersi leggermente ripreso dal tripudio di emozioni, e dagli amorevoli sfottò della compagna, spiegherà il perché della sua reazione. “Purtroppo ho visto anche delle persone che non ci sono più e allora… Sorpresa stupenda. Il mio vecchio allenatore l’ho sentito per Natale ma non lo vedo da tanto tempo. Lui mi ha fatto sognare”.