Nicla Moccia, il lato B è un vanto, il perizoma si spegne proprio lì: un sogno – FOTO

Nicla Moccia esaudisce i desideri dei follower di Instagram con una posa osè da far perdere la tesa: che schianto

Tra le web influencer più appetibili dell’ultima ora rientra anche la sensualissima Nicla Moccia. Non sappiamo granchè sulla sua vita personale e sentimentale. Ma dall’apparenza risulta che la blogger più travolgente delle ultime uscite via web ha avuto il meritato sostegno dei follower, completamente esterrefatti da una bellezza monumentale come poche.

Nella classifica delle sexy influencer, stilata dai più grandi autori del gossip nazionale, Nicla occupa un ambitissimo 1.152esimo posto. Niente male per una come lei, spettacolare da ogni prospettiva. Il maggiore livello di appeal lo si denota sia su Instagram che su Tik Tok, dove si esibisce con l’obiettivo di far sognare ad occhi aperti.

Per Nicla ogni giorno diventa sempre quello giusto, per ritagliarsi una posizione di privilegio tra le divinità del web, in attesa di fare colpo su una notorietà già in grande spolvero

Nicla Moccia, lo scatto senza censura fa emozionare il web

Tra le bellezze più vertiginose dell’ultima ora, Nicla Moccia è certamente una delle divinità in fase di ascesa da questo punto di vista. La web blogger viaggia a fari spenti sui social netwrok, dove chi ha la possibilità di assisterla non rimane di certo deluso dalle sue prestazioni ultra “provocanti”.

Autrice di diversi scatti “illegali” tenta sempre il colpo ad effetto su Instagram che fa innamorare a prima vista. Non a caso la blogger, amante dei viaggi e scopritrice di luoghi mozzafiato non lascia quasi mai a desiderare con una base di visualizzazioni, pari a circa 5.000 fan per foto.

La specialità di Nicla è quella di mettere al centro dell’attenzione un sex appeal impareggiabile, condito da un lato B, espressione massima di una sensualità da urlo. Nell’ultima performance fuori di giri, la protagonista tra le dive più succulente di Instagram sfoggia un fondoschiena roboante.

L’obiettivo si ingrandisce tutto ad un tratto e il perizoma bianco sembra spegnersi proprio lì, dove non batte il sole. Insomma, applausi a scena aperta per l’attraente e raffinatissima Moccia: quale sarà la prossima “mossa”?