Sabrina Ferilli, la casa lussuosa dell’attrice romana: è bellissima – FOTO

Sabrina Ferilli, la casa lussuosa dell’attrice romana: è bellissima. Ogni tanto sui social pubblica scatti dove è possibile intravedere la sua abitazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabriferilli)

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del mondo del cinema e della televisione. Ha esordito quando era giovanissima e da allora non si è più fermata. L’abbiamo vista al cinema, l’abbiamo vista in tv, nelle fiction, l’abbiamo vista nei reality e spesso negli ultimi anni anche al fianco di Maria De Filippi per Tu Si Que Vales e ad Amici. Sempre simpatica e alla mano, ha conquistato veramente tutti, anche il pubblico dei più giovani che non hanno avuto modo di conoscerla durante il suo esordio di anni fa. Siamo abituati a vederla sullo schermo, certo, ma vi siete mai chiesti dove vive?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Avete mai visto dove vive Sabrina Ferilli? Casa sua sembra bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabriferilli)

Be’, ovviamente Roma, che domande, ma più precisamente in zona Prati che sarebbe un quartiere chic e residenziale della capitale. Casa sua è composta da un attico davvero molto spazioso e pieno di luce, che si affaccia su alcuni dei principali monumenti della città eterna. Ha un terrazzo con un panorama mozzafiato e sul quale scatta spesso delle foto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabriferilli)

I mobili delle stanze sono tra il bronzo e il marrone, e le ante vanno a contrastare il rivestimento in piastrelle azzurre dallo stile portoghese. Anche la cucina è molto curata ma è il luogo dove lei passa la maggior parte del suo tempo: le piace molto preparare piatti prelibati per i suoi familiari e gli ospiti.