Wanda Nara outfit estremo per una festa esagerata: che spettacolo – FOTO

Wanda Nara ha postato uno scatto su Instagram mostrando un outfit mozzafiato. Poi alcune foto di una tavola imbandita a festa.

E’ tempo di festa per Wanda Nara. La showgirl ha postato uno scatto su Instagram in cui si mostra davanti a una tavola imbandita. Per l’occasione la moglie e manager di Icardi, si è mostrata con un outfit sbarazzino e al contempo seducente. T-shirt corta azzurra e jeans strappati mettono in risalto le sue curve mozzafiato.

Biondissima, Wanda si mostra sorridente. In mano un maestoso bouquet di fiori rosa. Alle sue spalle una tavola apparecchiata di tutto punto. Nel post la showgirl argentina pubblica poi una serie di immagini in cui mostra prelibate preparazioni di ogni genere. Dalla frutta, al dolce, al salato. Luogo dello scatto la sua casa di Parigi. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei suoi 7,5 milioni di follower.

Wanda Nara: moglie, mamma e manager. Nuova vita a Parigi

Wanda Nara è infatti seguitissima su Instagram. Ogni giorno posta foto in cui si mostra sempre bellissima. Nata a Buenos Aires nel 1986, Wanda è nota in Argentina per la sua carriera da ballerina e showgirl. Per amore si è trasferita poi in Italia. Nel 2008 infatti si è sposata con il calciatore della Sampdoria Maxi Lopez. Dal loro matrimonio sono nati tre figli. I due si sono tuttavia separati nel 2013. Secondo alcune indiscrezioni il calciatore avrebbe più volte tradito Nara.

Di seguito la showgirl ha ritrovato la serenità al fianco del calciatore Mauro Icardi. I due si sono sposati nel 2014 dando poi alla luce due bimbe. Oltre che compagna Wanda è anche manager del marito. Dopo aver terminato il contratto con l’Inter, il calciatore è passato al Psg trasferendosi con la famiglia a Parigi in una residenza mozzafiato.

Oltre a conquistare il cuore del calciatore, sette anni più giovane, Wanda ha saputo attrarre il consenso del pubblico. Regina indiscussa su Instagram, pubblica ogni giorno foto di vita lavorativa e personale.