Cecilia Rodriguez in una FOTO mostra solo il lato B, deliziosa

Cecilia Rodriguez posta una foto in cui si vede solo il lato B, semplicemente perfetto. I fans ringraziano per la visione.

Cecilia Rodriguez non è solo modella ma anche imprenditrice, insieme alla sorella infatti detengono il brand Me Fui, che produce ogni anno costumi bellissimi e super colorati. Certo, su di loro hanno un certo effetto. Su Instagram la sorella minore Rodriguez ha postato una foto in cui mostra solo una parte del corpo: il fondoschiena. Uno scatto semplice, che però fa subito furore sul web, il motivo è intuibile…Cecilia esibisce un corpo fantastico: tondeggiante, perfetto ed il costume diventa subito un must per la prossima stagione estiva. Anche il colore della pelle si adatta perfettamente al costume che riprende lo stile animalier e unito ai colori magenta e arancione. Un connubio pericoloso che su Cecilia diventa peccaminoso.

Cecilia Rodriguez, la FOTO frontale in micro bikini è un sogno

Per chi ha apprezzato il lato B della foto – visti i commenti sono tantissimi – non può non osservare con lo stesso incanto l’altra foto pubblicata da poco dalla bellissima argentina. Avente come tema sempre il mare, lo scatto frontale è un inno alla bellezza: da perfetta modella, Cecilia posa davanti al fotografo immortalando per intero il micro bikini. Gli ammiratori sono in delirio; Ed eccoti qui in tutto il tuo SPLENDORE WOW WOW WOW sei una MERAVIGLIA 🔥💣💥👙🙆‍♀️👏👏👏 uno dei tanti commenti che si leggono sotto al post. Tra questi, appare anche un commento – emoji a forma di cuore – di Barbara Snellenburg.

La modella olandese naturalizzata in Italia nota al piccolo schermo per il suo ruolo da protagonista accanto a Raoul Bova nel film Piccolo grande amore, è rimasta colpita dal fascino latino di Cecilia.