Tatsiana Paulava, minigonna e calze a rete: sensualità estrema – VIDEO

L’influencer Tatsiana Paulava alza la temperatura su Instagram: minigonna e calze a rete, l’outfit è essenza di seduzione

Sempre più seducente, Tatsiana Paulava è un’esperta di marketing per quanto riguarda la sua immagine. L’influencer sta infatti ottenendo un successo crescente sulla pagina Instagram, merito dello stile estremamente ricercato che la contraddistingue, oltre che della bellezza mozzafiato.

La sua proposta è infatti subito riconoscibile, sia per quanto riguarda i look e gli accessori, che per la modalità di esibizione. Outfit tremendamente sensuali, femminili e raffinati, esposti sempre in modalità accattivanti, in un arredamento elegante e sobrio, dove lei spicca intensamente.

Tatsiana Paulava, l’outfit è esplosivo

Décolleté con tacco a spillo, in vernice o con suola sgargiante, lingerie accattivante in vista, spacchi strategici dai quali ammirare reggicalze, scollature seducenti e look a evidenziare la silhouette, sono tipiche caratteristiche dei post di Tatsiana Paulava. Ed il successo è in un attimo motivato, sono infatti 507 mila i follower che ammirano quotidianamente le immagini della splendida influencer.

Il look selezionato questa volta ha un accennato tocco da “misstress“, ma portato con assoluta eleganza dalla modella. Crop top fucsia acceso, gonna a ruota plissettata in raso nero lucido, calze a rete e décolleté in vernice con suola rosso fuoco. L’outfit è squisitamente in contrasto con la carnagione lunare della bellissima influencer, dal viso angelico e il fisico perfetto.

Una bellezza davvero unica, composta da curve mozzafiato, gambe infinite, lineamenti dolci e regolari e lunghi capelli castani con riflessi ramati. Il tutto esibito in un incrocio di gambe sulle note di “Do it” del gruppo Chloe X Halle, che la rende ancora più irresistibile.

Tripudio di like per la carismatica influencer e innumerevoli commenti da parte dei fan innamorati, che sono elogi alla sua incantevole immagine.