Shaila Gatta, la velina con tanto stile: outfit atomico è bellissima – FOTO

Shaila Gatta, per le vie della città e in dolce compagnia sfoggia uno stile accattivante. Semplicemente bellissima.

Shaila Gatta, ogni outfit che propone è iconica. La velina dal fisico marmoreo non delude mai: in quest’ultima foto la vede in giro per la città. Una passeggiata in compagnia del fidanzato, l’ex calciatore Leonardo Blanchard e del loro amico a quattro zampe. Stile accattivante per i due che si amalgamano benissimo pur presentando sfaccettature diverse: Shaila indossa un leggings super attillato nero a cui ha abbinato degli stivali alti stringati. T-shirt di cotone e trench beige. Per concludere l’outfit “spensierato”, capelli raccolti ed occhiali da sole. Leonardo invece presenta una camicia tutta colorata per uno stile casual ma con dettagli più colorati rispetto a Shaila che sceglie delle tonalità più basiche. I commenti sono di amore per la coppia che riescono giorno dopo giorno a farsi apprezzare dal web.

Shaila Gatta, fiori d’arancio per la velina?

Ieri sera Shaila Gatta insieme al fidanzato hanno deciso di rispondere ad alcune domande dei followers su Instagram. Le storie sono tantissime, numerose le domande con le quali si chiede il segreto per portare avanti una relazione nel tempo. Ma non sono mancate delle domande a cui la coppia non ha saputo dare risposta; prima gli hanno chiesto – come si vede sopra – A quando il matrimonio? Una domanda a cui nè Shaila e né Leonardo sono riusciti a dare una risposta, anzi presentano delle facce un po’ perplesse. La stessa reazione riappare quando un altro ammiratore chiede quando la coppia ha intenzione di avere figli.

Chissà se a monte di questa apparente incertezza la coppia non abbia già qualcosa in mente.