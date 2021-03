Silvia Toffanin scoppia in lacrime a Verissimo: si ferma tutto in studio. La conduttrice ha intervistato Ilary Blasi, che si prepara alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi oggi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua nuova conduzione: L’Isola dei Famosi. Lunedì comincerà questa nuova esperienza per lei dopo diversi anni di lontananza dalla televisione. Ha rivelato di sentirsi un po’ arrugginita, ma spera di riuscire a rimettersi in carreggiata. Accanto a lei ci saranno Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, che non sarà presente nelle prime puntate perché ha contratto il covid. E, a proposito di covid, ha avuto modo di parlare del padre di Francesco Totti che è scomparso pochi mesi fa.

Ilary Blasi ospite a Verissimo parla del padre di Francesco Totti: Silvia Toffanin scoppia in lacrime

Fino a pochi minuti prima, stava giusto dicendo di non essere quel tipo di figlia che dice “ti voglio bene” ai propri genitori. Ricordando suo suocero, si è commossa e ha detto a Silvia: “Forse hai ragione tu, bisogna dirlo più spesso ai propri genitori“. Silvia, intanto, è scoppiata in lacrime ricordando la sua mamma. Ilary ha aggiunto: “Ci siamo confortate a vicenda in quel periodo. So cos’hai passato e mi dispiace, ti sono stata molto vicina“.

Non è stato facile per Silvia, che si è bloccata e ha avuto bisogno di qualche secondo per riuscire ad andare avanti e riprendere l’intervista. Dopo questo ha cambiato subito argomento ed è tornata a parlare del matrimonio di Ilary e Totti, che ancora oggi fa sognare migliaia di persone in Italia.