Elettra Lamborghini, slip e reggiseno: la FOTO esclusiva dove non batte il sole

Elettra Lamborghini si mette in proprio su Instagram story e sfoggia un lato A paradisiaco con l’intimo in dosso: speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Non c’è pace in tutti i sensi per Elettra Lamborghi che non riesce un minuto a stare ferma dopo la sconcertante notizia che ha rinviato ogni sua ambizione. La regina del twerking stava per iniziare la sua nuovissima avventura su Canale 5, nell’inedito reality show, L’Isola Dei Famosi, ma uno scherzo del destino l’ha costretta a rimanere ai box, all’interno delle quattro mura di casa.

I rotocalchi gossip hanno parlato di un’Elettra appiedata dal Covid-19. “Non avverto gli odori” – aveva chiosato in una delle dirette Instagram. Proprio lei, una donna sempre attenta e mieticolosa non è riuscita a scampare al nemico più avverso dell’epoca

Ora i fan le augurano al più presto di guarire e tornare in tv più forte e determinata di prima. Nel frattempo eccovi un “assaggio” di una superstar della bellezza, che pare già stia bruciando ogni tappa…

Elettra Lamborghini in intimo è uno schianto: Instagram in estasy