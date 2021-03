George Floyd, la città di Minneapolis darà 27 milioni alla famiglia

La famiglia di George Floyd riceverà 27 milioni di dollari dalla città di Minneapolis. Una cifra record in un caso di cattiva condotta della polizia.

Sarà una cifra record quella ricevuta dalla famiglia di George Floyd. Il 46enne afroamericano era stato ucciso da un poliziotto durante un controllo. 27 milioni di dollari sarà questa la cifra che la città di Minneapolis verserà alla famiglia, per un caso di cattiva condotta della polizia. La famiglia però spera inoltre che la giustizia faccia il suo corso e riconosca la responsabilità da parte degli agenti sulla morte di George. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il patteggiamento. Inoltre sono previsti anche 500mila dollari per la comunità dell’area dove Floyd è stato ucciso.

Processo agente Chauvin, giurati potrebbero essere influenzati dal patteggiamento record

La decisione di risarcire la famiglia di George Floyd arriva mentre è in corso il processo ai danni dell’ex agente Derek Chauvin che ha provocato la sua morte. Il risarcimento record però potrebbe condizionare le sorti del processo. Risulta quindi essere un ‘disastro’ per Chauvin, a meno che il suo legale non chieda l’annullamento del procedimento. I giurati potrebbero quindi essere condizionati dal patteggiamento, che potrebbe suonare come un ammissione di colpa.

Sei dovrebbero essere i giurati e tra questi ci sarebbero cinque uomini, tra cui tre bianchi, un ispanico e un afroamericano e una donna. La posizione dell’ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin, non è certo delle migliori. Il giudice del processo, Peter Cahill, ha aggiunto come capo di accusa anche l’omicidio di terzo grado. Questa decisione si va ad aggiungere a quelle già presenti di omicidio involontario di secondo grado e di omicidio colposo.

Secondo le leggi del Minnesota, la pena massima prevista per un omicidio di secondo grado è pari a 40 anni, mentre per uno di terzo grado si arriva fino a 25 anni.