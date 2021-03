La storica velina bionda di Striscia la notizia pubblica tre scatti in cui mette in risalto il suo fisico da urlo in un’occasione importante…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena Corvaglia è rimasta nella memoria degli italiani la velina bionda di Striscia la notizia.

In coppia con Elisabetta Canalis ha fatto la storia del programma di canale 5 che le ha dato successo e celebrità.

Le due iconiche veline del tg satirico sono state migliori amiche per diverso tempo, testimoni di nozze l’una dell’altro e imprenditrici dell’attività che avevano avviato a Los Angeles ma oggi le due non si parlano più.

A 41 anni Maddalena ha ancora un fascino senza fine e un fisico da urlo, lo dimostrano questi scatti dove ricorda un momento che le è rimasto impresso nella mente.

LEGGI ANCHE —> Isabella Ferrari sulla poltrona fa la cosa più bella del mondo – FOTO

“Stava accadendo qualcosa di magico!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

LEGGI ANCHE —> Eva Henger fondoschiena da 20 in primo piano rilancia sfida a Mercedesz – FOTO

In questi tre scatti Maddalena Corvaglia era al concerto di Vasco Rossi. Era il 1 luglio 2017 come ricorda nella didascalia del post e racconta un momento che non dimentica e che le è rimasto impresso nel cuore e nella mente.

L’ex fidanzata di Enzo Iacchetti è stata sposata per 6 anni con il chitarrista Stef Burns, componente, per diversi anni, della band di Vasco Rossi e Maddalena è una delle fan più accanite del cantante emiliano.

In questo post mostra tutta la sua bellezza proprio durante il concerto di Blasco dove ricorda con emozione quegli attimi vissuti sotto il palco del cantautore, a Modena, 4 anni fa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

“Tutti eravamo consapevoli che stava accadendo qualcosa di magico, di grande…Forse di irripetibile!” e orgogliosa aggiunge: “Io c’ero!“