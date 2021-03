Samantha De Grenet, quanto le dona il suo nuovo cerchietto – FOTO

La showgirl romana, sempre attiva sui social, pubblica una simpatica foto dove indossa un cerchietto. Bella e sorridente, riceve like e commenti dagli utenti e dagli ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Samantha De Grenet ha pubblicato una nuova foto su Instagram dove sfoggia un buffo cerchietto con tanto di fiori decisamente ingombranti.

La De Grenet è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dove è stata eliminata ad un passo dalla finalissima. Più volte ha avuto uno scontro acceso con l’opinionista Antonella Elia che, in un incontro diretto, le ha detto: “Io non ti posso proprio vedere, dopo il nostro incontro ti sei trasformata in un personaggio fasullo e noioso da guardare, da reginetta del gorgonzola ti eleggo a regina della falsità, per me non hai mostrato il tuo vero carattere. Spero di non vederti mai più nella vita”.

LEGGI ANCHE –>Samantha De Grenet in total white: un piacere per gli occhi – FOTO

La carriera della De Grenet, il debutto in tv e le nozze con Luca Barbato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)



Per quanto riguarda la carriera della De Grenet, è nota per aver lavorato come conduttrice, showgirl e attrice. Nata all’interno di una famiglia aristocratica, ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima, lavorando come modella.

Il suo debutto in tv è avvenuto nel 1992, partecipando alla sigla di Svalutation di Adriano Celentano. Tra le esperienze più importanti anche la conduzione del programma Tappeto volante, con Luciano Rispoli sul canale Telemontecarlo.

Successivamente, conduce anche Candid Camera Show insieme a Fabio Volo. Nel 2004 ha partecipato anche a La talpa nel ruolo di concorrente, per poi lavorare anche come opinionista a Unomattina e Mattino Cinque.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)



Per quanto riguarda la sua vita privata, la De Grenet è stata sposata per 3 volte. Da giovanissima ha sposato Pierfrancesco Micara, per poi divorziare dopo pochi mesi. È convolata a nozze una seconda volta con Luca Barbato, da cui ha avuto il figlio Brando. Una terza volta, sempre con Barbato, dopo l’addio e il ritorno di fiamma.