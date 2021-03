Gemma Galgani, incidente per la Regina di Uomini e Donne. Durante la registrazione di ieri, la dama torinese è caduta per le scale dello studio e si è ferita

Piccolo incidente per Gemma Galgani, la dama più famosa del trono Over di Uomini e Donne. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione, intenta a destreggiarsi tra corteggiatori e liti furiose con Tina Cipollari, ci regala sempre tanti momenti spensierati e anche molto emozionanti. Gemma si innamora spesso e ogni volta soffre, perché non riesce a trovare il principe azzurro che oramai sta cercando da tutta la sua vita. Oramai il programma di Maria De Filippi è casa sua e le persone che ne fanno parte la sua famiglia, che le stanno vicini sempre anche in momenti difficili come quello che è accaduto durante la registrazione di ieri.

Gemma Galgani cade dalle scale di Uomini e Donne

La registrazione di ieri è cominciata, come sempre, con la sua entrata in studio. Gemma Galgani è stata invitata ad entrare in studio, sulle note della canzone che Tina ha scelto per lei: Vola L’Ape Maia. Ha percorso la sua passerella come al solito, e mentre scendeva gli ultimi gradini, è inciampata e poi caduta dalle scale. Quando si è seduta, ha cominciato a perdere molto sangue ed è stata scortata fuori lo studio per farsi medicare e cambiare le calze che si sono rotte con la caduta.

Tina ha ironizzato sulla vicenda, ma Gemma non ha trovato molti spunti per cui ridere: l’uomo che stava frequentando, Maurizio, ha deciso di abbandonare il programma.