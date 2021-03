Gianni Morandi, la difficile decisione dei dottori: la scelta

Gianni Morandi si è ustionato ed ora è in una stanza di ospedale ad aspettare la decisione dei dottori, sarà operato o no?

Il futuro di Gianni Morandi è ancora tutto da decidere, i medici si sono riuniti per capire come procedere dopo le ustioni di secondo e terzo grado che si è scaturito lo scorso Giovedì nel giardino della propria abitazione. L’equipe medica a cui è stato assegnato il paziente lo tiene d’occhio a tutte le ore e sorveglia le bruciature alle braccia, alle gambe e alle mani, specialmente quella destra. “Gianni Morandi sta bene, certo se l’è vista brutta, ma non c’è da preoccuparsi” hanno spiegato ieri pomeriggio i medici dopo i tanti messaggi ricevuti.

LEGGI ANCHE>>>Incidente domestico per Gianni Morandi, la mano destra è in gravi condizioni

Gianni Morandi ustionato: com’è successo?

LEGGI ANCHE>>>Gianni Morandi, quella scelta che gli ha cambiato la vita

E’ successo tutto Giovedì pomeriggio quando Gianni Morandi ha acchittato un fuoco fuori al giardino per bruciare l’erbaccia, le foglie e i rami secchi del suo cortile. Un’azione che l’uomo è solito fare visto che abita in campagna presso San Lazzaro, ma a quanto pare questa volta non è andata come doveva. Dopo aver acceso il fuoco, il cantante ha perso l’equilibrio ed è caduto proprio sopra le fiamme. Portato d’urgenza all’ospedale Maggiore, è stato ricoverato immediatamente anche se non ha mai rischiato la vita. Infatti i medici ha hanno voluto subito informare i tanti fan preoccupati per lui spiegando: “Le sue condizioni cliniche sono stabili, non è in pericolo di vita è sotto costante osservazione ma sono in corso trattamenti medici – affermano – necessari per curare le sue ferite alle mani e alle gambe che comunque sono profonde e vanno attentamente e continuamente monitorate”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Poco prima del fattaccio Morandi aveva pubblicato una foto sui social in azione. “Sto tifando per te perché tu possa guarire presto e bene”; “Torna a trovarci a Cesena mi raccomando”. Questi sono solo alcuni dei tanti messaggi ricevuti in questi giorni.