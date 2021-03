Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 marzo: un improvviso ritorno

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 marzo: le cose sembrano risolversi per Vittorio. Marta gli dà una piacevole notizia.

Il Mantovano è stato finalmente arrestato. Marcello ha temuto seriamente che il suo piano per incastrarlo potesse andare in fumo, ma all’ultimo momento un inaspettato aiuto gli è giunto da una figura ancora più inaspettata. Si tratta di Dante Romagnoli, cugino della presidentessa del Circolo Fiorenza Gramini, un personaggio che il Paradiso deve ancora imparare conoscere. Vittorio è riuscito a mettere a tacere le voce che si esprimevano contro la nuova collezione di Gabriella. Sia lui che la stilista sono estremamente soddisfatti del risultato raggiunto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 marzo: Marcello e Ludovica si allontanano

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che la cattura del Mantovano non avvicinerà Marcello e Ludovica come ha fatto invece l’aver ordito una trappola a suo danno. Al contrario, i due ragazzi decideranno di smettere di frequentarsi. Nel frattempo l’attenzione di tutti sarà puntata su Dante Romano. Il nuovo arrivato ha già la fama dell’eroe. Da Parigi, infine, giunge una notizia: Silvia si tratterrà in Francia insieme a Nicoletta e Riccardo. La donna non farà più ritorno a Milano.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che la nuova collezione di Gabriella è ora esposta nella vetrina del Paradiso. Vittorio è orgoglioso della sua stilista e dei risultati che stanno raggiungendo insieme. Quello stesso giorno egli riceve anche un’importante chiamata da Marta. La moglie lo informa che presto tornerà a Milano. È questione solo di una settimana, poi finalmente si ricongiungeranno.