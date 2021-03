Jessica Melena sa come far impazzire i suoi followers: lady Immobile ha condiviso l’ennesimo scatto superlativo su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Jessica Melena è una donna dotata di una grande fascino e di una sensualità incredibile. La moglie di Ciro Immobile fa sognare i tifosi della Lazio (e non solo) condividendo spesso sui social network contenuti mostruosi in cui mette in mostra la sua bellezza disarmante. La 30enne ha sposato il bomber biancoceleste nel 2014: la coppia ha anche avuto tre splendidi figli.

Jessica ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta ben 967mila followers. La classe 1990, poco fa, ha postato in rete uno scatto sbalorditivo che ha lasciato i seguaci a bocca aperta. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Jessica Melena in canotta, lo scatto è mostruoso: che bellezza