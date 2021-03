Miriam Leone strepitosa. La FOTO dove la bellezza è disarmante

Miriam Leone continua ad illuminare il mondo dei social network con i suoi scatti mostruosi: il messaggio in didascalia è toccante.

Miriam Leone continua a catturare l’interesse del popolo del web condividendo scatti strepitosi sui social network. L’attrice è amatissima dai fan per la sua bellezza incredibile e per la sua sensualità fuori dal comune. La Miss Italia del 2008 è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 1,3 milioni di followers.

La nativa di Catania, poco fa, ha condiviso online una fotografia meravigliosa. La sua avvenenza è incredibile e fa girare la testa a tutti. La 35enne ha scritto un messaggio toccante in didascalia, onorando la memoria del suo storico fotografo.

Miriam Leone colpisce tutti con uno scatto incredibile: che bellezza

Miriam Leone, poco fa, ha condivo uno scatto incredibile sui social network. L’attrice siciliana sfodera tutta la sua straordinaria bellezza piazzando il suo viso incantevole in primissimo piano. Le sue labbra sono irresistibili mentre il suo sguardo è decisamente magnetico. L’immagine ha già raccolto 22mila cuoricini in appena mezz’ora.

“Uno dei tanti ritratti che mi hai scattato…mancherai…tanto. Buon viaggio Gió“, ha scritto nella didascalia. Il fotografo Giovanni Gastel, infatti, è deceduto poco fa all’età di 65 anni. Il classe 1955 è morto a causa delle complicazioni legate al coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo.

La Leone, qualche giorno fa, condivise in rete uno scatto devastante in cui indossava un vestito mostruoso con spacco esagerato. Le sue magnifiche gambe, in bella vista, fecero sognare gli ammiratori.