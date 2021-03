Laura D’Amore si rilassa abbandonandosi ad uno dei suoi più grandi piaceri – FOTO

Laura D’Amore ha regalato ai fan una coppia di foto nelle quali si è lasciata ritrarre mentre si abbandona ad uno dei suoi più grandi piaceri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Dopo una lunga giornata ci sono poche cose che riescono a ristabilire il giusto equilibrio permettendo di concedersi un vero relax. Lo sa bene Laura D’Amore che ha voluto usare il suo profilo Instagram proprio per mostrare ai suoi fan cos’è che in certi casi la rende felice. L’hostess più amata d’Italia si è infatti lasciata ritrarre in ben due foto mentre è intenta a concedersi uno dei suoi più grandi piaceri. Con addosso un vestitino estivo caratterizzato da un fondo bianco e dei pois neri Laura è appoggiata al bancone di una stupenda cucina. Fra le sue mani una tazza con un cuore rosso sorridente che contiene la sua tisana preferita. Quella che nel secondo scatto l’hostess porta alle dolci e morbide labbra è infatti la sua bevanda a base di zenzero e cannella. Il modo perfetto per rilassarsi a discapito però della fantasia dei fan che inevitabilmente galoppa.

Laura D’Amore, una vita in giro per il mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è una delle influencer più conosciute e seguite dagli utenti italiani di Instagram. La sua professione primaria è però quella di assistente di volo, un lavoro che svolge fin da giovanissima e che le ha permesso di dare sfogo alla sua passione per i viaggi. Nata in Puglia ma ormai catanese a tutti gli effetti il primo colpo di fulmine con un paese straniero l’ha avuto durante il periodo dell’Erasmus trascorso in Polonia. Dopo essersi laureata ha vissuto per circa un anno nella Repubblica Domenicana dove ha insegnato nell’illustre Dante Alighieri. Il suo lavoro per la compagnia di bandiera Alitalia le ha permesso in qualità di hostess di soddisfare la sua curiosità e l’amore per i viaggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Una passione tanto forte da spingerla a non abbandonare l’attività di assistente di volo nonostante il grande successo macinato nelle vesti di influencer. Nonostante la giovane età Laura ha le idee ben chiare infatti per il suo futuro, oltre a continuare a scoprire il mondo intende avere dei figli e un matrimonio hollywoodiano.