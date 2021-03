Ludmilla Radchenko in dolce compagnia con un particolare da urlo – FOTO

Ludmilla Radchenko ha pubblicato sui social una serie di foto in cui si è lasciata ritrarre felice insieme alla compagnia più dolce che potesse esserci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

Ultimi giorni di “libertà” per la Lombardia prima di entrare, come quasi tutta Italia, nella zona rossa e sono in tanti che hanno deciso di concedersi un’ultima boccata d’aria. Fra questi anche Ludmilla Radchenko che, insieme alla sua splendida famiglia, a deciso di godersi Milano. In compagnia infatti del marito, la iena Matteo Viviani, e dei due figli Eva e Nikita, la modella russa ha pensato bene di concedersi un’ultima passeggiata nel capoluogo lombardo. Ovviamente la sua non è una famiglia come le altre e Ludmilla ha pensato bene di sottolinearlo facendo indossare a tutti una felpa con un’insolita scritta. Alle spalle di ogni componete di casa Viviani c’è infatti scritto: “Sono avanti di brutto!“, un modo simpatico per differenziarsi dalla massa e presentarsi degnamente agli occhi dei propri concittadini. Gli hastag che accompagnano le foto non lasciano dubbi sulle intenzioni della bella famiglia che all’insegna di “freedom” si godono gli ultimi giorni di libertà.

Le foto di Ludmilla Radchenko

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

Per celebrare quest’ultima giornata di libertà prima di rientrare nella zona rossa Ludmilla ha pensato bene di condividere gli scatti realizzati in giro con la sua famiglia. Nella prima foto si può osservare l’intera famiglia di spalle, in modo che si noti la scritta sulla felpa, mentre contempla il grande grattacielo che si trova a Piazza Gae Aulenti a Milano. Lo stesso soggetto viene ripreso anche nella seconda foto questa volta con lo scopo di far leggere per bene ai tanti follower la scritta “Sono avanti di brutto“. La terza immagine è incantevole tant’è la dolcezza che riesce ad esprimere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

I fan infatti hanno potuto ammirare l’intera famiglia sorridente che approfitta di un gradino mentre i piccoli si gustano un meritato ed appetitoso gelato. Dopo un piccolo pit stop al supermercato con il piccolo Nikita seduto nel carrello giunge l’ora di tornare a casa. Le ultime due foto sono infatti riprese in auto con la iena Matteo alla guida. Al suo fianco della sua bellissima moglie ripresa poi anche in compagnia della dolce Eva.