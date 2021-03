Lorella Cuccarini, non solo il sorriso è il più amato dagli italiani – FOTO

Lorella Cuccarini grazie all’ultima foto pubblicata sui social continua a meritarsi il titolo di “più amata dagli italiani”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Sono ormai decenni che Lorella Cuccarini è entrata nel cuore di milioni di italiani. Un posto che ha saputo conquistare e tenere ben saldo durante tutti gli splendidi anni della sua carriera. Negli ultimi tempi, complice anche la sua partecipazione come insegnante ad “Amici“, è diventata sempre più attiva anche sui social. Un cambiamento che i suoi tantissimi fan hanno decisamente gradito e premiano con un affetto e una vicinanza costante. Sul suo profilo Instagram la Lorella nazionale ha pubblicato ben due foto con le quali è riuscita ancora una volta a regalare la sua inossidabile bellezza. Nella prima si è lasciata ritrarre seduta alla sua mitica scrivania pronta e carica per iniziare una nuova puntata del famoso talent. Jeans, giacca rossa e t-shirt bianca le conferiscono l’aria della perfetta insegnate che pur mantenendo il suo ruolo, a volte anche severo, è capace di essere d’ispirazione per i suoi allievi.

LEGGI ANCHE -> Melissa Satta, la sua parte posteriore in primo piano e…”Work In Progress” – FOTO

Lorella Cuccarini: un’artista a tutto tondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

LEGGI ANCHE -> Monica Bertini è coperta, ma se si scopre sono dolori di capo: che bellezza – FOTO

Lorella Cuccarini, in attesa che inizi una nuova puntata di “Amici” ha voluto inoltre condividere una foto in cui è ritratta insieme alle sue amate/odiate colleghe. Ovviamente si parla delle coreografe Veronica Peparini e Alessandra Celentano anche loro prontissime per affrontare il prossimo impegno nella scuola più ambita d’Italia. Fra tutti i personaggi del mondo della televisione Lorella Cuccarini è indubbiamente quello più competente per ricoprire il complicato ruolo di insegnante nel fortunato programma televisivo. Nel corso della sua lunga carriera costellata di successi si è infatti cimentata praticamente in ogni categoria artistica riscuotendo sempre il favore del pubblico. Lorella nasce come ballerina ed è così che inizia ad imporsi nel mondo dello spettacolo ma ben presto le sue qualità riusciranno a farla emergere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Apprezzata conduttrice di programmi che hanno fatto la storia delle televisione si è anche presentata come cantante al Festival di Sanremo del 1995 conquistando il terzo posto. Ha inoltre lavorato come attrice in diverse fiction televisive e soprattutto in teatro dove è riuscita a riportare in auge il genere musical con “Grease” al fianco di Giampiero Ingrassia.