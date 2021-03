Monica Bertini è coperta, ma se si scopre sono dolori di capo: che bellezza – FOTO

Monica Bertini ad ogni foto pubblicata sui social riesca a conquistare una pezzettino di cuore sempre più grande dei suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Monica Bertini è la dimostrazione che se si possiede fascino e bellezza non occorre mostrarsi senza veli di fronte agli obiettivi. Nell’ultima foto pubblicata infatti sul suo profilo Instagram la giornalista si è lasciata ritrarre vestita di tutto punto. Nell’immagine la si può ammirare in un salone di hair styles con addosso, com’è giusto che sia, anche la mascherina. Nonostante questo però tanto è bastato per infiammare gli animi dei follower che si sono trovati di fronte la sua prorompente bellezza mediterranea. In questo scatto Monica, sotto al camice che si solito si indossa dal parrucchiere, ha una camicia di jeans sbottonata su una magliettina nera e aderente. Proprio questo particolare ha fatto letteralmente impazzire i fan in quanto seppur nascoste dai vestiti le generose curve del suo décolleté non riescono proprio a non essere notate. Perfino la mascherina nulla può per coprire la bellezza del suo viso che riesce comunque ad esprimersi attraverso i profondi occhi scuri.

LEGGI ANCHE -> Cecilia Rodriguez, il costume è micro ma lo slip lo è ancora di più – FOTO

Monica Bertini, oltre ai social c’è di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

LEGGI ANCHE -> Jessica Franceschetti, che dire: li davanti è spettacolo. Sono le più grandi del web? – FOTO

Monica Bertini non è soltanto uno dei volti più noti ed apprezzati dei social per la sua classe e la sua bellezza fisica. L’affascinante emiliana infatti è anche, e soprattutto, una delle giornaliste televisive più competenti e apprezzate del settore. Da sempre interessata al mondo dello sport ha iniziato la sua lunga gavetta dopo la laurea in Scienze della Comunicazione nella redazione di SportItalia. In breve tempo abbandona il ruolo di anchorwoman per dedicarsi alla conduzione di programmi collocati nella fascia serale. Da lì arriva poi l’inevitabile “promozione” negli studi di Sky dove in appena due anni riesce a conquistare sempre maggiore spazio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Il successo per Monica arriva però grazie al passaggio a Mediaset in cui si occupa sempre di sport con incarichi e conduzioni sempre più importanti. In particolare degna di nota è stato il suo impegno televisivo nel corso dei Mondiali di calcio del 2018. La sua bravura e professionalità le hanno permesso di conquistare per ben tre edizioni di seguito il titolo di “Telegiornalista dell’anno“.