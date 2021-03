Lucilla Agosti, canotta da brividi e un “pensiero alla liberta” – FOTO

L’ultima foto pubblicata sui social da Lucilla Agosti è un vero inno alla gioia con la speranza di un mondo di libertà

Sono certamente mesi difficili quelli che gli italiani, e non solo, stanno attraversando da quando è iniziata la pandemia da Covid. Nell’ultimo anno infatti, oltre alla sofferenza per i lutti e la paura costante, a rendere complicate le nostre giornate è stata una vera e propria assenza di libertà. Un problema questo molto sentito da tutti e Lucilla Agosti non fa di sicuro eccezione. Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram la bella conduttrice ha voluto lanciare ai suoi tantissimi follower un messaggio di vera speranza. Mostrandosi affascinante come sempre è la vera immagine della gioia grazie al grande sorriso che regala all’obiettivo. Seduta “a cavallo” di una balaustra di legno Lucilla ha un outfit molto “easy” che ben si sposa con il paesaggio di montagna che la circonda. In questa foto infatti indossa un paio di jeans e una canotta nera che per quanto semplice non riescono però a nascondere le forme generose del suo fisico.

Il pensiero profondo di Lucilla Agosti

Lucilla Agosti non è solo un bel faccino da mostrare sui social oppure in televisione. Lo sanno bene i suoi tantissimi ammiratori che non smettono di apprezzarla sia nei suoi programmi televisivi che nei diversi ruoli ricoperti all’interno di fiction di successo. Resta comunque una donna molto attiva su Instagram che viene usato il più delle volte da Lucilla per veicolare un pensiero o una riflessione degna di nota. L’ultima foto condivisa infatti è accompagnata da una didascalia nella quale l’attrice esprime un desiderio condivisibile da tutti. Lucilla fa sapere ai suoi follower di pensare negli ultimi tempi sempre più spesso alla “libertà“.

La possibilità di scegliere ad esempio se restare in un luogo oppure partire per un viaggio. Le manca il non poter avere l’opportunità di decidere se restare da sola oppure di cercare una compagnia. In poche parole è l’essenza stessa della libertà di cui si sente la mancanza e come a Lucilla sono milioni di persone, in tutto il mondo, a vivere questo disagio da quando è iniziato il terrore del Covid.