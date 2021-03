Fabrizio Corona, ora parla la mamma: l’accusa è pesante

Fabrizio Corona ora è in ospedale e presto tornerà in carcere. Dopo la sfuriata dell’altro giorno, parla sua mamma Gabriella. L’attacco è pesante

Fabrizio Corona ha acceso nuovamente i riflettori su di sé e la sua storia. L’ex re dei paparazzi dopo aver ricevuto la notizia della revoca degli arresti domiciliari è andato in escandescenza e si è ferito le braccia, mostrandosi sui social con il viso pieno di sangue. Con i poliziotti che sono andati a prenderlo è andato in escandescenza, si è buttato a terra e ha documentato tutto sui social.

Ora è in ospedale, al Niguarda di Milano nel reparto di psichiatria piantonato dagli agenti, ma a breve tornerà in carcere. Sempre tramite i social ha fatto sapere che sta seguendo lo sciopero della fame e della sete fino a quando non potrà parlare con la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, colei che ha deciso il suo ritorno in carcere.

Nel mentre si fatta sentire la mamma di Corona proprio attraverso i suoi canali social. La signora Gabriella era presente al momento dell’arresto e nei video, poi rimossi, si vedeva anche lei che in un angolo piangeva disperata. Vediamo cosa ha detto.

Fabrizio Corona, la mamma contro la magistratura: “Bigotta”

La mamma di Fabrizio Corona parla dopo i fatti degli scorsi giorni. Lo fa tramite il profilo social del figlio attraverso il quale lancia un duro sfogo contro la magistratura. Non usa filtri la signora Gabriella che parla di una vera e propria persecuzione per l’ex re dei paparazzi.

Definisce la magistratura “bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana”. Gabriella parla a nome di tutte le madri che hanno “i figli perseguitati”. Poi chiede una cosa ben precisa: “che questo abuso di potere finisca ..perche il mio cuore è a pezzi ma..il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria” chiosa senza avere paura di dire quello che pensa.

“Che Dio ci aiuti affinché la giustizia possa vincere sull’arroganza di chi non è in grado di capire” ha scritto in conclusione. A corredo del post una sua foto insieme al suo Fabrizio e una casa, sicuramente la sua.