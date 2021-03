Laura Torrisi non si smentisce mai: semplice e sensuale al punto giusto, attraente come sempre specie con quella scollatura come in foto

Laura Torrisi non lascia trapelare nulla della sua vita privata, da quando si è separata dal marito e collega Leonardo Pieraccioni, non ha tempo per un altro uomo. Per lei c’è solo una persona: sua figlia Martina. Insieme condividono molti momenti, dalle passeggiate ai giochi in casa, cucina e relax. La moglie bellissima di cui molti ancora parlano è ormai acqua passata e l’attrice sembra aver abbandonato quel mondo, o almeno si è presa un periodo di pausa.

LEGGI ANCHE>>>Laura Torrisi, l’allenamento si fa bollente, il top non contiene le curve – FOTO

Laura Torrisi: scollatura osé, avete visto l’ultima foto?

Se per il momento la televisione può attendere, non si può dire la stessa cosa per il web. Laura Torrisi non perde occasione di pubblicare foto e video su Instagram visto che la sua community cresce giorno dopo giorno a vista d’occhio. E’ seguita da più di un milione di follower che la supportano e non rinunciano a lasciare un commento o un like ai suoi post. Specie se si tratta, come nell’ultimo caso, di uno autoritratto naturale e sexy. “Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti, è la più grande delle conquiste”. Scrive come didascalia, facendo riferimento sicuramente alla sua vita. In molte occasioni sarebbe potuta cambiare, ma non l’ha fatto rimanendo umile e vera.

Indossa solo una felpa nera, la sua scollatura è osé e i fan non possono fare altro che immaginare cosa si nasconde sotto quella maglia. Laura Torrisi ha un fisico meraviglioso e le sue forme, si sa, sono la fine del mondo. Ma ha anche un’altra cosa che la rende unica: il sorriso.