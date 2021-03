Mercedesz Henger ha condiviso su Instagram uno scatto in una location mozzafiato, ma il vero spettacolo è lei

Mercedesz Henger, forme pazzesche e viso angelico, sta sempre più spopolando sui social, dove si sviluppa principalmente la sua professione. Una carriera iniziata nel mondo del cinema, ha esordito come attrice nel 2002, affiancando la madre Eva Henger, nel film Gangs of New York, con la prestigiosa regia di Martin Scorsese.

Successivamente recita in due pellicole italiane, “Bastardi“, regia di Federico Del Zoppo e Andres Alce Meldonado, e “Torno a vivere da solo“, Jerry Calà.

Tuttavia la vera svolta dal punto di vista della popolarità arriva nel 2016 con la partecipazione all’Isola dei Famosi, dove dimostra la sua determinazione e tenacia, nonché resistenza fisica, che la portano a classificarsi terza nella finale del programma.

In seguito diventa opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, spesso accompagnata dalla madre, e conquista l’enorme successo sui social, che attualmente le fa registrare più di 764 mila follower.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis, outfit di lavoro: è una bomba, ruba il fiato – FOTO

Mercedesz Henger, mai così esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

LEGGI ANCHE –> Cristina Buccino: body nero e la curva più bella in primo piano FOTO

Mercedesz Henger ha postato su Instagram uno scatto quasi onirico a celebrare la sua meravigliosa immagine, che splende di pura bellezza. Lo sfondo è un panorama incantevole e paradisiaco, dove la sua apparizione si erge a divinità. Proprio con l’aura e il fascino di una dea, cammina nell’acqua, per rapire lo sguardo dello spettatore e lasciarlo senza fiato.

Il bikini esalta la silhouette superlativa dell’influencer, che vanta una fisicità statuaria e delle curve al limite dell’immaginabile. Baciata dal sole, tra la roccia, il verde e l’acqua, offre le sue spalle all’obiettivo mentre procede come una ninfa nella sua oasi verso l’orizzonte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I fan in visibilio riversano la loro ammirazione nei commenti, nei quali elogiano la sua irraggiungibile bellezza, che ha totalizzato più di 11 mila like in un’ora.