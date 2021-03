Salvo Sottile, lo scontro con Rita Dalla Chiesa fa il giro del web: “Sei…

Salvo Sottile si scontra con Rita Dalla Chiesa. Il botta e risposta è avvenuto tramite social network e l’argomento del contendere è Fabrizio Corona. Cosa si sono detti

Qualche settimana fa sono apparse delle foto molto eloquenti nei profili Instagram di Fabrizio Corona e Asia Argento. L’ex paparazzo appariva avvinghiato in atteggiamenti affettuosi con l’attrice e regista, con la quale in passato ha avuto un flirt. Nessuno dei due si è voluto sbilanciare definendosi una coppia a tutti gli effetti. Certo è che il loro rapporto è più che una semplice amicizia, un connubio tra due spiriti affini.

La notizia dell’ obbligo di rientro in carcere di Corona ha certamente colpito la stessa Asia Argento che, sui suoi canali social, ha pubblicato un video e delle immagini molto forti del momento dell’arresto dell’uomo, accompagnati da un messaggio di denuncia e sostegno a suo favore. “Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale. Ha sicuramente fatto un sacco di caz**te nella vita, ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia già scontati più di 6 in carcere, è un cittadino reinserito, che lavora e dà da lavorare, che paga le tasse” – questo l’incipit delle parole delle Argento.

Ha poi continuato: “E’ un padre, un figlio, un fratello ed un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ai magistrati, davanti a tutti. Ma non gli viene perdonato proprio quel disturbo bipolare e narcisistico della personalità che gli è stato diagnosticato dai medici stessi dello stato, sotto i quali era in cura.”

Asia Argento dubita che il rientro in cella possa servire effettivamente a riabilitare Corona, definito “smargiasso ma profondamente fragile”. Sottolinea, inoltre, come quest’accanimento nei suoi confronti sia dovuto sostanzialmente al fatto di essere un personaggio pubblico. Grida giustizia per Fabrizio Corona e cerca sostegno dal pubblico.

Salvo Sottile e Rita Dalla Chiesa: scontro su Corona

La questione ha aperto un acceso dibattito sul web, non solo sul profilo della Argento, creando una scissione netta. C’è chi sostiene che Corona abbia meritato, dati i vari capi d’accusa, il trattamento riservatogli e che, trovandosi precedentemente sotto regime di arresti domiciliari, avrebbe dovuto “darsi una calmata” e fare meno show. C’è chi invece è convinto che abbia pagato fin troppo e che la giustizia italiana stia facendo di lui un simbolo quando a piede libero ci sono personaggi con macchie più gravi da lavar via.

Si sono inseriti nella disputa mediatica anche Salvo Sottile e Rita Dalla Chiesa. Il loro botta e risposta ha visto quest’ultima schierata a favore dell’ex paparazzo, vittima a suo dire, di un “accanimento giudiziario”. Salvo Sottile, dal canto suo, ha sostenuto che Corona sia il “peggior nemico di se stesso”, deve pagare i suoi errori. Rita Dalla Chiesa ha concluso con un commento sulla giustizia italiana: “ … ormai è diventata un optional”.