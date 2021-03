Belen dance diventa virale: il seno rotante fa il giro del web – VIDEO

Ieri sera a “C’è posta per te” Belen Rodriguez si è prodigata in quello che è stato considerato da tutti il “ballo dei capezzoli”. L’esibizione è virale e ha già fatto impazzire i social

Luciana Littizzetto ieri sera, per l’ultima puntata della stagione di “C’è posta per te”, ha mandato a chiamare Belen Rodriguez, Veronica Peparini e Gemma Galgani per avere un consiglio su come poter accalappiare ragazzi più giovani di lei, rattristita dopo aver provato ad iscriversi all’app di incontri Tinder.

La prima ad entrare in studio è Belen che scopre subito chi l’ha mandata, “Ma lo sai che mi sai mancata? ” esordisce la showgirl argentina. E subito Maria De Filippi spiega il problema della sua ospite, anche se l’occhio dei telespettatori è caduto su di un particolare molto evidente che ha coinvolto proprio l’argentina.

Belen in abito trasparente a C’è posta per te, la reazione di Luciana è esilarante

Belen Rodriguez è stata chiamata da Luciana Littizzetto per farsi spiegare come poter trovare un nuovo fidanzato. Durante la serata però i telespettatori non hanno potuto non notare l’abito di Belen, un tessuto leggerissimo che ha mostrato il seno ed i capezzoli turgidi dovuti alla gravidanza in corso, forse troppo trasparente per una trasmissione in prima serata su Canale Cinque.

Anche la Littizzetto ha notato questo particolare, ma la showgirl afferma: “L’ho fatto appositamente ed ho deciso di farli vedere”. Poi arriva il momento in cui Belen spiega a Luciana come conquistare in concreto il nuovo fidanzato come da lei richiestole. Belen, sulle note “MAMACITA” dei Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul si prodiga a mostrare a Luciana cosa dovrebbe fare per catturare l’attenzione degli spasimanti.

Senza neppure alzarsi dalla poltroncina, inizia a roteare le spalle e i fianchi, con un tripudio di movimento di seno che ipnotizza davvero tutti. Al ché, Luciana esclama: “Addio” e mima il gesto di voler uscire dallo studio con Maria che la segue a ruota nel gesto della mano e risate a più non posso. Un Belen dance che resterà sicuramente negli annali.