Orietta Berti, il dolore atroce: “Ha perso troppi chili, è stato male”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Orietta Berti ha raccontato la sua vittoria morale a Sanremo e la difficile convalescenza del marito contagiato dal Covid

La cantante emiliana Orietta Berti oggi pomeriggio ha fatto il suo ingresso nello studio di Verissimo indossando una bellissima pelliccia rosso fiammante a forma di conchiglia con il suo nome a chiare lettere cucito in rosa acceso sulla schiena.

Si tratta di un look che il suo stilista a Sanremo, Nick Cerioni, ha cancellato all’ultimo momento ma che Orietta ha deciso di tirare fuori dal cassetto per l’occasione dell’intervista con Silvia Toffanin. Non avrà sicuramente vinto la kermesse canora, ma ha ottenuto tantissimo favore da parte della critica e del pubblico a casa entusiasta di rivederla su quel palco dopo ben 29 anni di assenza.

Orietta però, che non teme mai di raccontare tutto quello che le passa per la testa, ha voluto svelare anche come sta il marito Osvaldo dopo essere stato colpito dal Covid. Il suo racconto ha commosso Silvia per il retroscena che ha svelato.

Orietta Berti, oggi anniversario di nozze con Osvaldo. Come festeggerà

Oggi 14 marzo, Orietta ed il marito Osvaldo Paterlini festeggiano 54 anni di matrimonio insieme e per l’occasione la cantante ha spiegato che ha già prenotato il pranzo d’asporto al ristorante per poter trascorrere in serenità la bella giornata i figli.

Il marito però non è stato bene negli ultimi mesi in quanto è stato colpito dal Covid e non ha avuto una bella esperienza: “Osvaldo è stato molto male per il Covid, ha perso 16 chili, adesso ne ha ripresi cinque. Sta migliorando, cammina anche meglio”. Si tratta quindi di un motivo in più per festeggiare l’anniversario di nozze per la coppia di sposini che non ha mai dimostrato segni di cedimento o scandalo di alcun genere negli anni.

Silvia chiede poi come si sono innamorati i due: “Appena ho visto Osvaldo mi è piaciuto, era serio e protettivo. Essendo un capricorno è un po’ possessivo e per noi Gemelli è una bella colonna”.