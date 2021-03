Belen Rodriguez ci insegna come portare la frangia nella Primavera 2021

E’ già diventato il taglio di capelli più trendy della Primavera 2021, quello con frangia di Belen Rodriguez.

Gli ultimi post del profilo Instagram di Belen Rodriguez mostrano due aspetti recenti e ben precisi della vita della showgirl argentina: il pancione e il nuovo taglio di capelli.

In attesa della sua prima bambina, Luna Marì, la seguitissima modella dedica molta attenzione alla sua presenza online e non smette di deliziare i suoi followers con incantevoli scatti.

Un profilo Instagram che si mantiene su tonalità piuttosto neutre, moderne ed eleganti: spazia dal bianco, al beige, al grigio. Immerse in queste nuance ci sono immagini di paesaggi, prodotti che la showgirl sponsorizza e le foto che la ritraggono riscuotendo enorme successo.

Tra le ultime, un post a figura intera vede Belen esibire con orgoglio tanto il suo pancione quanto il trend della prossima stagione: il taglio lungo con frangia, ora divenuto ufficialmente tendenza moda Primavera 2021.

Belen Rodriguez, il tuo taglio di capelli con frangia è tendenza Primavera Estate 2021

Recentemente Belen aveva chiesto ai suoi fan un parere sulla scelta di tagliare o meno la frangia. La risposta al sondaggio era stata molto chiara: i followers della showgirl le avevano detto che sul suo viso sarebbe stata a dir poco wow.

Seguendo l’hair trend del momento, Belen ha scelto una frangia piuttosto lunga che sfiora gli occhi e arricchisce in modo sensuale un volto dalla forma ovale come il suo.

Non è potuto mancare il parere di Cristiano Filippini: lo sguardo già molto profondo di Belen viene notevolmente intensificato con questo taglio.

L’hair stylist ha anche mostrato il suo apprezzamento per quanto riguarda lo stratagemma utilizzato dall’influencer: vedersi con una frangia finta indosso evita poi cattive sorprese.

Questo tipo di pettinatura va a stravolgere l’aspetto tanto dei capelli quanto del viso e non è raro che l’effetto finale non piaccia. Per sfuggire a questo inconveniente, Belen ha trovato un’ottima soluzione. E l’ha sfruttata per chiedere ai suoi followers un parere a riguardo.

Insomma, visi tondi e ovali, preparatevi a seguire il trend della Primavera 2021: non potete non gettarvi a capofitto in questo esperimento!