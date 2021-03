Gianni Morandi, Mihajlovic lo ha chiamato: “Vi dico come sta”

Le ultime novità sulle condizioni di Gianni Morandi in seguito all’ustione giungono dall’ultima telefonata dell’amico Sinisa Mihajlovic.

A causa di un incidente incidente domestico avvenuto nel pomeriggio dello scorso giovedì il cantante e showman originario di Monghidoro, Gianni Morandi, è stato trasportato con urgenza al “Centro Grandi Ustioni” di Cesena in seguito ad alcune ustioni riportate alle gambe ed in particolare alle mani. Ma a placare fortunatamente l’apprensione dei fan dell’artista settantaseienne in seguito alla propagazione della notizia sulle dinamiche dell’incidente sarà il suo amico ed l’allenatore Sinisa Mihajlovic.

Mihajlovic su Gianni Morandi, la telefonata che rasserena

Alla vigilia del match tra Bologna e Sampodoria Mihajlovic ha telefonato al cantante per augurare lui una pronta guarigione. Dopo aver risposto Gianni ha raccontato la sua esperienza tra le corsie, ma al contempo rasserenandolo sui suoi miglioramenti. “Mi ha detto che sta bene“. Ha poi confermato lui stesso durante l’ultima conferenza stampa. Pare che, nonostante la gravità delle ustioni riportate sulle mani, i medici stiano procedendo con i trattamenti necessari e non ci sarà alcun bisogno di un intervento chirurgico.

Ad alleggerire ancor più la tensione è un aneddoto raccontato dall’allenatore della squadra bolognese che vede come suo personaggio principale l’amicizia tra Ferrero ed il cantante ricoverato. I due si sono incontrati in ospedale, ma Mihajlovic spiegare come non era conoscenza che i due già si conoscessero. “Sono state le due ore più belle della mia vita in ospedale, sembravano i due vecchietti dei Muppets, si prendevano in giro e mi facevano ridere”.

Dunque si tratterebbe di un vero happy ending sostenuto dalla professionalità dei medici. Dall’eterna fanciullezza dell’artista, quanto dall’incoraggiamento e dagli auguri di una pronta guarigione inviategli dai suoi fedelissimi fan. Adesso, in attesa che il match porti un solo vincitore al suo termine, Mihajlovic sentenzia: “Futuro? Il mio futuro è domani, la partita contro la Sampdoria, sono concentrato su quella”.