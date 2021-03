L’Eredità, Gassmann somiglia a un concorrente? Il commento dell’attore

Alessandro Gassmann ha condiviso con il pubblico un commento sull’Eredità. In particolare i telespettatori hanno notato una sua somiglianza con un concorrente. L’attore si è espresso a riguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Gassmann Official (@alessandro_gassmann_official)

L’Eredità è una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Oltre al format a conquistare il pubblico è l’ironia e il carisma del conduttore Flavio Insinna. Il game show targato Rai è seguito anche da personaggi famosi. Tra questi spicca il nome di Alessandro Gassmann.

L’attore romano in questi giorni ha espresso un suo commento in merito al programma. Alcuni utenti sui social avrebbero riscontrato una sua somiglianza con un concorrente dell’Eredità. Alessandro è intervenuto direttamente dicendo la sua.

LEGGI ANCHE > Alessandro Gassmann contro il GF Vip, l’affronto è senza precedenti

Eredità, somiglianza tra un concorrente e Gassmann: l’attore si esprime a riguardo

…dice che c’è un concorrente in tv che mi assomiglia… non assomiglia a me, sveja!! 😂😂 James Coburn. 🎥✌️ pic.twitter.com/YGTj6STEMq — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) March 11, 2021

LEGGI ANCHE > Alessandro Gassmann e quel messaggio che non tutti hanno digerito – FOTO

Le dichiarazioni di Gassmann sono emerse a seguito di una serie di commenti sui social legati all‘Eredità. In particolare alcuni telespettatori avrebbe notato una somiglianza tra il concorrente Yuri e l’attore romano. Sui social Alessandro stesso sarebbe intervenuto duramente. Non avrebbe riscontrato la somiglianza con il concorrente. Bensì secondo Gassmann Yuri sarebbe simile all’attore James Coburn.

Somiglianze o meno, il concorrente ha saputo conquistare il consenso del pubblico. Protagonista delle ultime settimane la sua bravura ha colpito tutti. Commissario Capo, Yuri è laureato in Scienze Politiche all’indirizzo politico-internazionale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Di seguito si è specializzato con un Master in scienza della sicurezza. Per quanto riguarda la sua vita personale si sa solo che ha una figlia di 12 anni.