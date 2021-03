“Ha rischiato di ammazzarsi”: le parole del legale di Fabrizio Corona

Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, mette in guardia sulle condizioni del suo assistito: “E’ sotto osservazione, ha rischiato di ammazzarsi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Fabrizio Corona, dopo il folle gesto reso pubblico su Instagram, è ricoverato presso il reparto psichiatria dell’ospedale di Niguarda, a Milano. L’ex re dei paparazzi, secondo la decisione del tribunale di sorveglianza, sarebbe dovuto tornare in carcere fino al 2024, per scontare la propria pena.

L’avvocato Ivano Chiesa, che è al fianco di Fabrizio in questa querelle giudiziaria, ha rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti. Il suo assistito, che avrebbe rischiato la morte, non sarebbe affatto lucido né consapevole delle azioni compiute. Sedato e sotto osservazione, l’uomo ha 14 punti di sutura per il taglio al braccio.

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona, ora parla la mamma: l’accusa è pesante

Fabrizio Corona, parla l’avvocato: “Ha rischiato di ammazzarsi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona ricoverato in psichiatria: “Inizio lo sciopero della fame”

“Fabrizio non sta bene, è sotto osservazione psichiatrica“: le parole di Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, hanno ulteriormente sconvolto l’opinione pubblica. L’ex re dei paparazzi, tagliandosi le vene, non voleva semplicemente attirare l’attenzione su di sé. Secondo l’avvocato, l’uomo ha realmente sfiorato la morte: “Altro che atto dimostrativo, ha rischiato di ammazzarsi sul serio“.

Corona stesso, tramite il suo legale, ha comunicato quelle che sono le sue intenzioni future. Fino a quando Giovanna Di Rosa, presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, non prenderà nuovamente in considerazione la sua condizione, Fabrizio proseguirà lo sciopero della fame e della sete.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

“Non vuole più avere a che fare con questo tribunale di sorveglianza” – ha ribadito Chiesa in merito al suo assistito, aggiungendo – “Lo conosco molto bene, so che non cederà“. Fabrizio, che non ha alcuna intenzione di tornare in carcere, sembra deciso a portare avanti l’aspra battaglia contro la giustizia.