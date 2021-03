La showgirl napoletana posta uno scatto su Instagram con il quale ammalia i followers. Una bellezza inaudita che fa il boom di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Miriana Trevisan è un personaggio televisivo con ormai alle spalle 30 anni di carriera. Debutta nel 1991 con il programma Non è la Rai al quale prende parte per tre edizioni.

Nel 1994 è stata la velina mora di Striscia la Notizia e l’anno seguente ha condotto Paperissima Sprint insieme al Gabibbo.

Ha preso parte anche di altre trasmissioni come Pressing, Bravo e bravissimo, La corrida e La ruota della fortuna.

Si è sposata con Pacifico Settembre, in arte Pago, nel 2003 e con il quale ha avuto il figlio Nicola. I due si sono separati definitivamente dopo 10 anni e il cantante sardo aveva dedicato proprio alla sua ex moglie il brano ‘Parlo di te’.

I due oggi sono in ottimi rapporti tanto che Miriana era entrata nella casa del Grande Fratello Vip per consolarlo dopo i tira e molla con la compagna Serena Enardu che lo stavano facendo soffrire e non gli permettevano di vivere appieno l’esperienza che stava facendo.

Miriana aveva dichiarato che i due si erano separati per le differenze caratteriali: “Io sono il giorno e lui la notte”, aveva detto in un’intervista ammettendo però che era felice di aver fatto un figlio con lui definendolo un papà meraviglioso.

LEGGI ANCHE —> Silvia D’Avenia paradisiaca. Il costume copre poco e lei è stupenda- FOTO

Scatto di una proverbiale bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

LEGGI ANCHE —> Sabrina Salerno, il sabato sera per lei è bollente: “fuoco e coprifuoco” – FOTO

In questo scatto Miriana mostra tutto il suo fascino e quella bellezza che la contraddistingue come uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo.

Oggi Miriana si porta splendidamente i suoi 49 anni tanto da far invidia a tutte le sue colleghe più giovani.

Moltissimi sono i commenti che ha ricevuto sotto il suo ultimo post e migliaia i likes da parte dei suoi 153mila followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Nella didascalia scrive: “La femminilità è uno sbattere di ciglia, sensuale e leggero” e lei ne ha da vendere.