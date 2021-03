Silvia D’Avenia paradisiaca. Il costume copre poco e lei è stupenda- FOTO

Silvia D’Avenia ha condiviso su Instagram uno scatto in costume. Fisico statuario, sguardo misterioso, è bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Silvia D’Avenia mozzafiato in costume da bagno. Lo scatto è stato condiviso dall’influencer poche ore fa su Instagram. Nel giro di pochi minuti è subito boom di like. “Sei bellissima”, il commento che si ripete sotto il post. La D’Avenia ha incantato i follower con la foto dal sapore marino. Onde alle spalle, si mostra abbronzatissima. Indosso un costume intero che mette in risalto il fisico mozzafiato. Décolleté in vista, capelli sciolti, la modella ha uno sguardo misterioso.

Un ricordo estivo in cui la D’Avenia guarda in lontananza. In questo inizio primavera forse Silvia sogna già l’estate.

LEGGI ANCHE > Silvia D’Avenia sopra nulla, sotto via i jeans. In slip è suprema-FOTO

Silvia D’Avenia: regina indiscussa di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

LEGGI ANCHE > Silvia D’Avenia, la gonna è cortissima e scopre le gambe: visione favolosa – FOTO

Attivissima sui social, Silvia è seguita da 255 mila follower. Ogni giorno condivide scatti in cui mostra tutto il suo fascino. L’influencer e modella ha conquistato il popolo del web con la sua bellezza. In ogni foto postata indossa look studiati in ogni dettaglio. Da outfit più sportivi a look più eleganti. Non mancano le foto direttamente da shooting fotografici.

Curve generose, fisico slanciato, lineamenti angelici. Ogni foto della D’Avenia è apprezzatissimo dai fan. L’influencer torinese inoltre è anche attivissima anche nelle storie. Per dare il buongiorno ai follower questa mattina ha postato uno scatto della sua cagnolina. Poi l’immagine della preparazione di un momento di relax. Silvia si dedicherà infatti un bagno rilassante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Le foto professionali, il suo fisico mozzafiato, le location inusuali rendono il suo profilo accattivante. Questa la ragione dietro al numero elevato di seguaci che la seguono ogni giorno interagiscono con suoi contenuti.