Paolo Bonolis che succede? Dimenticato da chi lo ha sempre amato

Colpo basso per Paolo Bonolis che rischia di essere surclassato alla conduzione Mediaset, dopo lo stop di “Avanti un altro” spuntano nuove indiscrezioni

Paolo Bonolis è tornato dall’8 marzo con una nuova edizione di “Avanti un altro” su Canale Cinque, il game show che quest’anno spegne 10 candeline e festeggia un’edizione speciale sotto molti punti di vista. Non solo il compleanno ma anche questa stagione fatta di molte variabili frutto della pandemia in corso e delle restrizioni legate al pubblico in studio.

Sembra però che i guai per il conduttore non siano finiti, prima lo slittamento delle puntate per dare precedenza a “Chi vuol essere milionario?”, poi la replica di “Ciao Darwin” e il GF Vip con le sue indiscusse telenovele sempre sul pezzo. Bonolis ora però sembra essere al centro di un nuovo cambiamento che lo riguarda. Scopriamo di cosa di tratta.

Paolo Bonolis non rinnova con Mediaset e ritorna in Rai? Ecco cosa sta succedendo

Tvblog sembra essere certo su questa cosa, ovvero che Paolo Bonolis andrà in scadenza di contratto il 31 dicembre 2021 senza possibilità di rinnovo da parte di Mediaset. Il conduttore romano sarebbe quindi in procinto di lasciare la conduzione di “Avanti un altro” a fine anno, mancano ancora molti mesi a questa data ma le voci si stanno facendo insistenti riguardo questa nuova possibilità.

Che Bonolis poi voglia rientrare in Rai è tutto da vedere, molto dipende anche dal nuovo amministratore delegato della casa madre, certo è che sono svariate le opzioni a cui potrebbe collaborare una volta cambiata bandiera.

Potrebbe lanciarsi in un nuovo access time, fare un Festival di Sanremo rinnovato o condurre un game show tutto suo. Non resta che attendere e vedere che cosa succederà una volta terminato l’anno in corso.