Luciana Littizzetto rivela a Maria: “Sono una f..a asintomatica” – VIDEO

Luciana Littizzetto,negli studi di C’è Posta per te, interrompe la conduttrice Maria De Filippi. La comica piemontese ha un annuncio importante da fare

Era appena iniziata la puntata di sabato 13 Marzo 2021 del popolare programma C’è Posta per te, quando la presentatrice Maria De Filippi è stata bruscamente interrotta non appena proferita la prima parola di fronte alle telecamere. No, non si tratta di uno scandalo ma di una gag ben costruita con un’amica preziosa quale è Luciana Littizzetto.

La comica, in forza alla trasmissione rai Che tempo che fa, non disdegna talvolta di passare alla concorrenza proprio per apparire negli show della De Filippi. In questa occasione ha uno scopo personale e lo vuole annunciare con determinazione al mondo intero. Desidera trovare un fidanzato. La Littizzetto è stata compagna dal 1997 al 2018 di Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. La coppia ha due figli adottivi. Con ironia, l’attrice racconta dei suoi recenti problemi di salute: “Sono caduta, mi sono fatta male a una gamba e sono stata ingessata. Tutte le sfighe a me. Con la pandemia gli unici uomini che ho visto sono stati i barellieri della Croce rossa”.

Luciana Littizzetto a C’è posta per te: un uragano di autoironia

Luciana Littizzetto conquista sempre tutti con la sua disarmante autoironia. Nella ricerca di un nuovo amore si rivolge all’amica Maria De Filippi e le dice: “Hai trovato compagno a cani e porci, non vedo perché non dovresti riuscirci con me. Ho già una certa età, non sono gnocchissima…” “Sei normale” – incalza la De Filippi. “No. Sono una fi*a asintomatica” – replica la Littizzetto, suscitando le risate del pubblico in studio (diviso da lastre di pexiglass) – “Non ho i sintomi classici della fig**ria. Non ho il c*lo che parla, nè lo stacco di coscia. Ma la mia carne è potente, raglia”.

Prosegue inoltre l’attrice comica piemontese: “Sfatiamo il mito che le ultracinquantenni siano da buttare. Abbiamo ancora cose da dire. Le 50enni di adesso sono solo delle 30enni con la sciatica. Siamo come i fuochi artificiali che arrivano alla fine”.