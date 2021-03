Autocertificazione, il modello da scaricare per gli spostamenti

Con il cambio di colore per quasi la totalità delle Regioni italiane, in vigore da oggi, per gli spostamenti sarà necessario esibire l’autocertificazione.

Da oggi è scattato il nuovo cambio di colore per quasi la totalità delle Regioni italiane, come previsto dal decreto legge approvato dal Governo per contrastare l’epidemia da Coronavirus. L’attuale situazione vede 10 regioni in zona rossa a cui si aggiunge la Provincia Autonoma di Trento, 8 regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano in zona arancione e la sola Sardegna in zona bianca. Per via delle nuove collocazioni, in zona rossa sarà sempre necessaria l’autocertificazione per motivare i propri spostamenti. In zona arancione, invece, solo in determinate circostanze.

Autocertificazione, il modulo da scaricare per spostamenti in zona rossa e arancione

Ad esclusione della Sardegna, rimasta in zona bianca, su tutto il territorio nazionale da oggi, con l’entrata del nuovo decreto valido sino al prossimo 6 aprile, sarà necessario l’utilizzo dell’autocertificazione. Il documento da portare con sé ed esibire servirà a motivare gli spostamenti necessari per le regioni collocate sia in zona rossa che in zona arancione. Nella fascia di più alto rischio sono state inserite: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. In zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

QUI IL MODULO IN PDF EDITABILE E SCARIBILE.

Nel dettaglio, chi si trova in zona rossa dovrà sempre esibire il modulo, considerato che vige il divieto per qualsiasi spostamento, anche all’interno del proprio comune, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità e per il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle seconde case site dentro e fuori regione.

In zona arancione, invece, è consentito spostarsi all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22, ora in cui entra in vigore il coprifuoco, senza autocertificazione. Quest’ultima sarà, invece, necessaria per gli spostamenti oltre le 22 e per raggiungere altri comuni solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità e per il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione o presso le seconde case. Chi vive all’interno di un Comune che ha fino a 5mila abitanti potrà spostarsi, sempre negli orari stabiliti, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

In zona arancione, sempre dalle 5 alle 22, saranno consentite le visite ad amici e parenti, ma una volta al giorno in massimo 2 persone, esclusi gli under 14.