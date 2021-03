Elettra Lamborghini affronta il Covid con il cibo e un seno da infarto – FOTO

Anche con il Covid Elettra Lamborghini non smette di apparire sensuale sui social, ha infatti registrato le ultime Instagram stories con una lingerie striminzita che mostra tutto

Questa sera per Elettra Lamborghini ci sarebbe stato il debutto su Canale Cinque come opinionista, assieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, a L’Isola dei Famosi, ma uno scherzo del destino ha voluto che la bellissima cantante risultasse positiva al Covid.

La regina del Twerk lo ha annunciato tre giorni fa con un video postato direttamente sulla sua pagina Instagram in cui spiega come si sente e che ha preso il virus nonostante sia sempre stata molto meticolosa e attenta. Lo ha annunciato in grande stile, con tanto di coroncina in testa e il suo fare giocoso, ma con non poca preoccupazione per il suo stato di salute. Aveva infatti comunicato subito ai fan che non sentiva gli odori e i sapori di ciò che mangiava, e si augurava di potersi riprendere il prima possibile.

Ecco come affronta il Covid Elettra Lamborghini, buon cibo e molte Instagram stories

Elettra continua a raccontare il suo isolamento forzato a casa dopo aver scoperto, domenica 7 marzo, di essere positiva al Covid. Questa notizia, come detto, le farà saltare, almeno inizialmente, la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi in veste di opinionista, anche se probabilmente stasera si collegherà per la diretta.

In attesa di guarire quanto prima, Elettra prosegue le cure a casa, mostrando ai fan sulla sua pagina Instagram, in cosa consiste la sua terapia domiciliare. Non sente né gli odori né i sapori ma per evitare un digiuno prolungato, sta mangiando molta pasta e gelato, come ci ha mostrato ieri pomeriggio. Ovviamente la cantante non ha perso il suo fare sensuale e neppure malata ha smesso di mostrarsi attraente per i follower.

La vediamo infatti a letto e sul divano, mentre regge la vaschetta del gelato, con indosso una canotta leggera con le spalline in pizzo scollata sul seno che viene evidenziato in modo molto generoso dall’indumento. Quindi tra buon cibo, vitamina C ed eparina, continua il decorso di Elettra che i fan sperano presto di rivedere nuovamente in pista più dinamica di prima.