Flora Canto, la futura mamma è bellissima e lancia un appello al mondo intero – FOTO

Nuovo scatto social per Lady Brignano che cattura l’attenzione con un look minimale e davvero elegante, la gravidanza procede spedita e lei è sempre più bella

Si tratta di un’attrice, conduttrice e presentatrice italiana molto amata. Per i più è uno dei volti di “Uomini e Donne” dove ha esordito come tronista. Flora Canto è stata anche la compagna storica di Filippo Biscaglia che però nel 2006 l’ha lasciata una volta entrato al Grande Fratello per intraprendere una relazione con Simona Salvemini.

Al momento Flora è felicemente fidanzata con il comico Enrico Brignano dalla cui relazione, nel 2007, è nata la prima figlia Martina mentre ora è al quinto mese di gravidanza del loro secondo genito, questa volta un maschietto.

Flora Canto, #cirisiamo. Lei però stupisce i fan per la sua dolcezza

La gravidanza di Flora Canto prosegue a gonfie vele e la stessa interessata, da poco entrata nel quinto mese, ha spiegato nelle sue stories che ha terminato anche il periodo delle nausee iniziali. Ora la donna si gode questo momento magico insieme alla sua famiglia, anche se il nuovo lockdown imposto sta destabilizzando tutti.

Nella sua pagina Instagram, la bella Flora ha condiviso un messaggio relativo questa nuova chiusura, “E tra poco diamo il benvenuto alla zona rossa…ennesimo lockdown…chissà se almeno stavolta riusciranno a fare pace con questi vaccini”. Termina la frase con un sarcastico “#cirisiamo” che ne descrive bene lo stato d’animo.

La foto che però allega alla didascalia ne testimonia la sua assoluta bellezza, indossa un outfit primaverile composto da jeans e lupetto nero, trench rosa baby e un vistoso paio di occhiali per coprire gli occhi. Tiene una mano tra i capelli mentre assapora gli ultimi momenti di libertà prima della chiusura in casa. I fan concordano con lei e appoggiano ciò che ha detto, tutti si augurano che la situazione possa ritornare presto alla normalità.