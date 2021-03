Fabrizio Corona, la madre contro i giudici: le sue parole sono durissime

Non accennano a placarsi le polemiche su Fabrizio Corona che nei giorni scorsi si è ferito in segno di protesta per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli imponeva di tornare in carcere revocando così gli arresti domiciliari.

Durante “La vita in diretta” del 15 marzo, condotta dal giornalista Alberto Matano, interviene in collegamento Gabriella, la madre dell’ex re dei paparazzi che si trova al momento all’ospedale Niguarda di Milano.

Parla la madre di Fabrizio Corona e si scaglia contro tutti

“Vorrei dire le cose come stanno – dichiara la madre di Fabrizio Corona ai microfoni de La vita in diretta su Rai1 -. La malattia di Fabrizio c’è sempre stata e lui è stato sottoposto a tante perizie psichiatriche ed è stata dichiarata la sua patologia“.

“Fabrizio si trovava ai domiciliari – continua la mamma di Corona – per una grave malattia psichiatrica e questo era stato stabilito dal Tribunale di sorveglianza e se lui torna in carcere io lo perdo“.

Poi, però la signora perde la pazienza forse a causa delle opinioni che le giornaliste presenti in studio espongono al conduttore Alberto Matano.

“Siccome sono anni che sento le opinioni dei vari giornalisti senza conoscere la storia – continua la signora – io vi dico che la storia non è quella che vediamo in tv, Fabrizio ha un vissuto tragico della sua vita interiore. La sua patologia non può essere curata in carcere, ci sono delle relazioni che lo dicono“.

Poi però la signora continua: “E’ la prima volta che mi ribello contro i giudici ma non hanno ritenuto vere le relazioni di grandi professionisti che lavorano con estrema serietà. Sono state prese per false le relazioni di quattro strutture. Non lo accetto e mi ribello finché avrò vita“

Intanto a Fabrizio Corona restano ancora tre anni di carcere da scontare. “Non sono più interessata ad ascoltare i giudizi delle persone, lo posso dare solo io che sono la madre. I giudici hanno sbagliato questa volta perché non hanno tenuto conto della perizia psichiatrica, hanno deciso di farlo fuori. Se muore mio figlio ce l’avranno sulla coscienza”.

A questo punto Alberto Matano si dissocia pubblicamente dalle parole della signora e dice: “Io la capisco e le siamo vicini ma attenzione quando diciamo che la responsabilità è dei magistrati, le sentenza vanno rispettate e dobbiamo mandare questo messaggio”.

Ma la signora Gabriella persiste e in modo aggressivo dichiara: “No, noi non possiamo rispettare le sentenze se sono ingiuste, siamo in un Paese democratico“.

Infine, a difendere pubblicamente Fabrizio Corona scendono in campo le donne della sua vita, da Asia Argento a Belen Rodriguez. “Il carcere non è la soluzione, questa persona va curata“, scrive sui social la showgirl argentina. Nina Moric, ex compagna e madre di suo figlio Carlos, mantiene il silenzio sulla faccenda.