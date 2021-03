I Soliti Ignoti, Simona Izzo fa perdere la pazienza ad Amadeus

Succede di tutto nella puntata del 15 marzo 2021 de I Soliti Idioti, condotta da Amadeus su Rai 1. L’ospite è la brava e bella attrice, doppiatrice e regista Simona Izzo.

“Mia mamma dice spesso: se non partecipi a I Soliti Ignoti sei nessuno“. Esordisce così la bella e brava attrice romana Simona Izzo nello studio della trasmissione condotta da Amadeus.

La partita di Simona Izzo a I Soliti Ignoti di Amadeus

Inizia malissimo l’attrice che non indovinando l’identità di Matteo attribuendogli l’identità di motociclista. Ma Simona Izzo perde subito 4000 euro deludendo il pubblico da casa che riteneva quell’identità molto facile da indovinare.

Va meglio con il secondo ignoto la cui identità vale 32.000 euro il quale fa il consulente finanziario per un grande gruppo bancario. Prosegue la bella Izzo con la terza concorrente, Martina, 33 anni, che all’apertura del passaporto ha 66.000 euro.

Ma in questo caso Simona Izzo fallisce clamorosamente e perde subito 66.000 euro. Non va per nulla meglio con l’ignoto numero 4, Ester Pantano, un’attrice protagonista della fiction Rai Màkari, il cui passaporto vale 3.000 euro con imprevisto.

Così Simona Izzo perde tutto e Amadeus si spazientisce: “Simona guardali bene gli ignoti, guardali tutti, guardali tutti ti prego Simona“.

Non ne azzecca una Simona Izzo e Amadeus fa un appello a Ricky Tognazzi: “Ti prego Ricky – dice Amadeus – quando tua moglie viene nei miei programmi vieni anche tu“.

Solo con gli ultimi due ignoti, Simona Izzo inizia a indovinare qualcosa e il suo montepremi da destinare all’Istituto Spallanzani arriva a 45.000 euro.

Per vincerli, però, dovrà indovinare il parente misterioso, Giuseppe, 55 anni, il padre di uno degli ignoti. A questo punto Simona Izzo ha un montepremi di 22.500 euro che arriva a 18.000 dopo aver usato gli aiuti.

Fortunatamente, però Simona Izzo riesce a vincere 18.000 euro da devolvere all’Istituto Spallanzani di Roma. “Mamma abbiamo vinto qualcosina!”, urla di gioia Simona Izzo al termine della trasmissione.